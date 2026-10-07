La Semana de la Arquitectura reúne en el COAR urbanismo, cine, patrimonio y homenaje a la profesión

LOGROÑO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja (COAR) está inmerso estos días en la programación de la Semana de la Arquitectura que reúne en Logroño distintas miradas sobre la profesión, la ciudad, el urbanismo y el patrimonio.

La Semana de la Arquitectura en La Rioja arrancó la semana pasada con la inauguración de la exposición '50 años de urbanismo en España. 1975-2025' y continuará hasta el 14 de octubre.

Este jueves, 8 de octubre, se celebrará uno de sus momentos más especiales, el homenaje a los profesionales que cumplen 50 y 25 años de ejercicio. Este emotivo acto será a las 19 horas en la sede del COAR y reunirá a distintas generaciones de arquitectos.

El Colegio entregará las placas conmemorativas a quienes alcanzan los 25 y 50 años de profesión, reconocerá a los colegiados jubilados y dará la bienvenida a las nuevas incorporaciones. Jesús M.J. Villaverde Llorente recibirá el reconocimiento por sus 50 años de profesión.

Por sus 25 años de trayectoria profesional, serán homenajeados Mª Teresa Barrón de Silanes, Juan José Pellejero Fernández, Sergio Rojo Vea, María Becerra Elcinto, Diana Jurado Fernández, David Pérez Alonso, Rafael Sáenz Orío, Miguel Ángel González Lumbreras, Rocío Marzo Martínez, Ángel J. Pascual Navajas, Patricia Sáenz Hernández, Luis de Miguel Najarro, Eva Mª Aransay García y César C. Cruz Hernández.

El COAR hará también un reconocimiento a los colegiados jubilados: Luis Mª Castillón Ridruejo, Mª Ángeles Ezquerro Zabalza, Luis Enrique Miner Guerrero, Esperanza Rabanaque Mallén, Mª Pilar Roldán Herrero, Ana Mª Sáenz Solar y Manuel Santiago Ubero. Y dará la bienvenida a los nuevos colegiados: Teresa Elías Valer, Rafael Urúe García, Enrique Lanchares Santodomingo, Cristina López Calvo y Pablo Andrés Llorente Grandez.

El encuentro constituye uno de los actos más entrañables de la vida colegial y ofrece una ocasión para reunir a distintas generaciones, reconocer trayectorias y compartir experiencias en torno a la arquitectura y a la evolución de la profesión.

MEDIO SIGLO DE URBANISMO EN ESPAÑA.

La Semana de la Arquitectura tiene como uno de los ejes de su programación la exposición '50 años de urbanismo en España. 1975-2025', que se podrá visitar hasta el 18 de octubre en la sede del COAR.

La muestra analiza las profundas transformaciones que han experimentado las ciudades y el territorio español durante las últimas cinco décadas.

El recorrido parte de 1975, año marcado por el inicio de la transición democrática y la reforma de la Ley del Suelo, y revisa desde entonces la evolución del planeamiento y de las políticas urbanas.

La vivienda, las infraestructuras, los centros históricos, la expansión metropolitana, el turismo, la ocupación del suelo y los nuevos modelos territoriales forman parte de esta mirada colectiva sobre medio siglo de cambios.

La exposición está organizada por la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas de España y la Universidad de Valladolid, con la colaboración del COAR y su Agrupación de Arquitectos Urbanistas.

La iniciativa forma parte también de Urban October 2026, el programa de UN-Habitat dedicado durante el mes de octubre a las ciudades y a los retos urbanos contemporáneos.

CINE Y ARCHIVO ABIERTO.

La programación de la Semana de la Arquitectura incluye otras actividades el miércoles 7 de octubre, a las 19 horas, habrá una visita guiada a la exposición a cargo de Borja López Rodríguez y Javier Medel, de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas del COAR.

Y a las 19,30 horas, será la proyección de la película El arquitecto, de Stéphane Demoustier. Esta producción, presentada en Un Certain Regard del Festival de Cannes 2025, obtuvo los Premios César 2026 a Mejor Diseño de Producción y Mejores Efectos Especiales.

El filme recupera la historia de Johan Otto von Spreckelsen, el profesor de arquitectura danés que ganó en 1983 el concurso para construir el Arco de la Defensa de París, y aborda la distancia entre la concepción de una obra y las dificultades para hacerla realidad.

Para el jueves 8 de octubre, a las 12,30 horas, el COAR ha organizado una visita al Archivo, una visita que permitirá conocer algunos de sus documentos digitalizados y el trabajo de conservación y difusión de sus fondos.

Durante el encuentro se presentarán las nuevas ayudas concedidas por el Ministerio de Cultura para continuar esta labor. La última aportación asciende a 37.747 euros, dentro de las Ayudas a la Digitalización y Preservación del Patrimonio Bibliográfico 2026. La actividad requiere reserva previa en cultura@coar.es.

Además, esta semana, el jurado de los I Premios Gerardo Cuadra se reunirá en La Rioja para visitar las obras construidas finalistas.

La Semana de la Arquitectura concluirá el 14 de octubre, a las 19 horas, con una conferencia de Juan Luis de las Rivas, catedrático de Urbanismo y director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid.