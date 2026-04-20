La Semana del Grupo Social ONCE en La Rioja 2026 muestra a la sociedad la labor de la Organización

Archivo - Imagen de una persona con discapacidad en una sede de la Fundación ONCE. - FUNDACIÓN ONCE - Archivo

LOGROÑO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mostrar a la sociedad la labor que desarrolla es el objetivo de la Semana del Grupo Social ONCE en la Rioja 2026, que se celebrará del 20 al 25 de abril con diversos actos. Las actividades comenzarán el día 20, con una jornada, que se celebrará en la Delegación de la ONCE en La Rioja (Calle Chile, número 31, Logroño), dirigida al alumnado del centro educativo Inventor Cosme García de Logroño.

Podrán conocer el trabajo que realiza la Organización en la prestación de servicios a las personas con ceguera o discapacidad visual grave. El martes 21 tendrá lugar una exhibición de deporte adaptado, Blind-tennis, en el CEIP Antonio Delgado Calvete, de Arnedo. Esta actividad deportiva se realizará entre las 10,00 y las 12,00 de la mañana e irá dirigida a alumnos y alumnas de 5º de Primaria.

El miércoles, día 22, en el Salón de actos de la Delegación de la ONCE (Calle Chile, número 31, Logroño), tendrá lugar un acto relacionado con el Día del Libro, que consistirá en la lectura de poemas de Ismael Cárcamo, afiliado a la ONCE.

Además, se podrá visitar una exposición de material de la tifloteca, con libros editados en tinta, braille y diferentes texturas, utilizados por los más pequeños. El jueves 23 se presentará a la sociedad riojana la Fundación ONCE de Baja Visión, que surge para mejorar la calidad de vida de las personas con baja visión, favoreciendo su inclusión social y su plena autonomía personal. En la Plaza de España de Arnedo, se instalará un circuito de movilidad, en el que quienes lo deseen, provistos de antifaces y bastones blancos, y guiadospor la técnica de Rehabilitación de la ONCE y con la colaboración de otros profesionales y voluntarios, se pondrán en la piel de las personas ciegas, enfrentándose a los mismos obstáculos que ellas encuentran en su día a día.

Será el viernes, 24 de abril, desde las 10,00 horas y hasta las 12,00. El acto institucional de la Semana del Grupo Social ONCE La Rioja 2026 tendrá lugar el sábado, 25 de abril, en Arnedo. Se reunirán un buen número de personas del Grupo Social ONCE que podrán disfrutar de una visita a los Museos de Ciencia y del Calzado o a la Iglesia de los Santos San Cosme y San Damián. Ambas visitas estarán adaptadas para las personas ciegas o con discapacidad visual.

A continuación, podrán degustar pinchos elaborados por las cafeterías Colours, Vichori y Almicar de la localidad. A las 14,30 horas se celebrará el almuerzo de confraternización, que tendrá lugar en el Hotel Victoria. Previamente se celebrará el acto institucional en el que intervendrán el director general de la Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, la alcaldesa de Arnedo, Rosa María Herce, la delegada de la ONCE en la Rioja, Belén González, y el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en La Rioja, Javier Muñoz.

Tras el almuerzo se rendirá homenaje a las personas que han finalizado su actividad laboral por jubilación o incapacidad desde el 31 de mayo del año pasado. Además, la Rondalla de Arnedo, de la que forma parte como músico una persona afiliada a la ONCE, Narciso Calvo, ofrecerá una actuación en los Jardines del Palacio de la Baronesa (Paseo de la Constitución, número 62), a las 18,00 horas. Tanto la actividad del viernes como las visitas y la actuación musical del sábado han sido organizadas por el Ayuntamiento de Arnedo, a quienes agradecemos su inestimable colaboración y ayuda.