Senderistas federados se sumarán este domingo a la XIX Subida a las Neveras de Sujuela

LOGROÑO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Senderistas federados se sumarán este domingo, 25 de enero, a la XIX Subida a las Neveras de Sojuela como principal novedad de un evento que supone un viaje al pasado del comercio del hielo al que se unen degustaciones, artesanía y juegos infantiles.

El teniente de alcalde de Sojuela, Ángel Martínez, ha ofrecido una rueda de prensa junto al organizador de la subida, Manuel Aguirre, en la que no ha podido olvidar, antes de presentar el evento, el accidente ferroviario ocurrido en Córdoba.

Ha expresado el "dolor" de Sojuela y se ha unido a la "tristeza de las familias", expresando su "máximo sentimiento" antes de pasar a presentar la Subida a las Neveras, acto de tradición y cultura.

A quince kilómetros de Logroño, Sojuela mantiene vivo un resquicio de algo, ha relatado, que fue importante no sólo para la alimentación sino también para la medicina, como fue el poder conservar hielo.

Cómo se lograba es algo que este domingo se podrá ver en el frontón de Sojuela y, además, se podrán visitar las neveras que se conservan a través de un sendero mantenido al efecto.

"En este día ponemos en valor nuestro patrimonio cultural y nuestra historia, así como la biodiversidad, abastecimiento y consumo de la nieve", ha relatado.

A las 8:00 de la mañana se recibirá a los senderistas federados (novedad de esta edición). Ya se han apuntado alrededor de setenta, aunque las inscripciones están abiertas hasta la víspera en la página web de Sojuela.

A las 8:30 llegará el resto (es necesario inscripción aunque es gratis). Para ascender hasta la Sierra de Moncalvillo se suben siete kilómetros que, luego, hay que bajar. Para hacerlo más ameno se ofrece chocolate caliente, rosquillas y churros.

El resto de la jornada se reparte entre un mercadillo, que este año crece; una exposición de fotografía; juegos infantiles; y patatas con chorizo además de helado de cameros.

Las neveras, ha indicado Martínez, "fueron muy importantes en la vida y en el desarrollo del ser humano como almacenamiento de nieve para conservar alimentos, también para la medicina, incluso para la imprenta".