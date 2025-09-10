Los senderos de San Román acogerán el 2º 'Día del Montañismo Riojano' que unirá deporte y solidaridad en favor de ARER

La localidad riojana de San Román de Cameros acogerá el próximo 12 de octubre una nueva edición del 'Día del Montañismo Riojano - FEDERACIÓN RIOJANA DE MONTAÑISMO

LOGROÑO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad riojana de San Román de Cameros acogerá el próximo 12 de octubre la segunda edición del 'Día del Montañismo Riojano', una iniciativa promovida por la Federación Riojana de Montañismo, en la que el deporte y la solidaridad se dan la mano, esta vez, en beneficio de la Asociación Riojana de Enfermedades Raras (ARER).

Tras la primera edición -que tuvo lugar en Brieva a favor de los afectados por la ELA y "que fue un rotundo éxito"- como ha explicado el presidente de la Federación, Daniel Rey Rubio, en esta ocasión será la agrupación deportiva TrotaRioja quien organice el evento que contará con dos marchas diferentes.

En concreto, ha indicado, habrá una marcha senderista corta de 9 kilómetros y 350 metros de desnivel positivo "pensada para recorrerla en familia, con niños y amigos" y, por otro, un recorrido más exigente de 19 km y 800 metros de desnivel "en la que se ascenderá hasta el Collado de Cerro Palmero para visitar el Chozo Blanco y los dólmenes de dicho cerro".

TODO EL IMPORTE RECAUDADO SERÁ PARA ARER

El coste es de 15 euros y da derecho a los 2 avituallamientos de las marchas y una comida popular al finalizarlas. "Todo el importe recaudado se destinará íntegro a la asociación ARER", ha afirmado Rey.

Ambas marchas partirán a las 9,30 horas del frontón municipal de San Román de Cameros y son puntuables para la 'Liga de Senderismo de La Rioja' y la 'Liga Ibérica de Senderismo'.

Daniel Rey ha asegurado estar "orgulloso de esta iniciativa" cuyo propósito es que, cada año, se lleve a cabo por una agrupación deportiva riojana y en sitios diferentes "para poder disfrutar de toda La Rioja".

"UNA FIESTA PARA LOS MONTAÑEROS Y PARA LA SOCIEDAD"

"Es una fiesta para los montañeros de La Rioja y de alrededor pero también para toda la sociedad. Además, la oportunidad de aportar un granito de arena para distintas enfermedades hace que sea más especial".

Como ha reconocido "yo he hecho cientos de subidas pero como la del año pasado, en la que los montañeros asistentes colaboraron para subir a afectados de ELA a la cima de la montaña, no la recuerdo. Fue muy especial".

Además, gracias a estas iniciativas, "también visibilizamos estas enfermedades y se involucran muchos clubs. El colectivo montañero es muy solidario y esperemos poder convertir esta iniciativa en una tradición anual. Es un día de fiesta y animo a todos los que puedan y quieran a participar y se unan a nosotros. Es un día muy bonito".

Aunque ha querido guardar "alguna sorpresa" para el propio día del evento, Rey ha asegurado que será "de nuevo un acto muy especial". Finalmente ha indicado que para aquellos que no puedan acudir también se implantará un 'Dorsal cero solidario' para poder donar el dinero a la Asociación ARER. "No valoramos la salud hasta que la perdemos y debemos dar apoyo a todas las personas que sufren este tipo de enfermedades", ha finalizado.