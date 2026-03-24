Archivo - El Seprona investiga a dos hombres por maltrato de animales domésticos en La Rioja - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en La Rioja han investigado a dos hombres, de 29 y 59 años, de nacionalidad española y residentes en esta comunidad, como presuntos autores de un delito de maltrato de animales domésticos.

La investigación comenzó gracias a la colaboración del Servicio de Ganadería del Gobierno de La Rioja, que alertó sobre el abandono de dos perros en la localidad de Clavijo. Estos animales se escapaban de forma reiterada y atacaban a viandantes, excursionistas y agricultores de las zonas aledañas, generando graves riesgos para la seguridad pública.

Especialistas del SEPRONA desplazados al lugar hallaron a los animales en condiciones de extrema insalubridad, alojados en un espacio precario con abundante suciedad y heces. Ambos canes presentaban lesiones que ponían en riesgo su salud.

Tras ello, los agentes, en coordinación con los laceros del Gobierno de La Rioja, procedieron a la retirada y traslado de los podencos al Centro de Acogida de Animales ubicado en la localidad de Cañas, para su protección y un examen veterinario que determinase la gravedad de las lesiones y la responsabilidad penal de los propietarios.

El informe veterinario puso de manifiesto que los animales presentaban un cuadro de estrés traumático, comportamiento agresivo y un estado general muy deteriorado, con caquexia, desnutrición y un intenso mal olor.

Uno de ellos sufría además una úlcera corneal con inicio de descemetocele y uveítis, lesiones que evidencian la gravedad del maltrato y el prolongado abandono al que habían sido sometidos. Dadas las evidentes negligencias en la atención, el cuidado y el absoluto desprecio hacia la vida de los animales, junto a las pésimas condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones, los agentes del SEPRONA procedieron a investigar a los propietarios por el delito anteriormente mencionado.