El 1 de septiembre se abre el plazo de inscripción para participar en el II Concurso de Paellas de San Mateo 2025

LOGROÑO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Festejos, Laura Lázaro, y la presidenta de la Casa de la Comunidad Valenciana en La Rioja, Mar Luna, han presentado esta mañana la segunda edición del Concurso de Paellas que organiza esta entidad con motivo de las fiestas de San Mateo, en colaboración con la Asociación de Vecinos de La Cava.

El plazo de inscripción comenzará el lunes 1 de septiembre y permanecerá abierto hasta el 16 de septiembre. El concurso tendrá lugar el miércoles 23 de septiembre a partir de las 11,00 horas en el Parque Picos de Urbión de La Cava. Se trata de un encuentro abierto a todos los públicos que quieran disfrutar de una jornada gastronómica en un ambiente festivo y familiar. La dinámica será de paella libre, lo que permitirá a cada grupo elaborar la receta a su manera y compartirla con el resto de participantes.

Para participar será necesario inscribirse enviando un correo a comunidadvalencianaenlarioja@gmail.com o a través del perfil de Instagram de la entidad. La cuota de inscripción es de 12 euros por mesa. Cada grupo recibirá 1 kilo de arroz, además de una mesa con seis sillas para cocinar y disfrutar de la jornada.