El SERIS crea un tercer cupo médico de Atención Primaria para la zona básica de Albelda

LOGROÑO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Riojano de Salud ha reorganizado la zona básica de Salud de Albelda con la incorporación de un médico y una enfermera que tendrán a su cargo un nuevo cupo de pacientes, mejorando de este modo la atención sanitaria de primer nivel que se presta a los vecinos de la localidad y su entorno.

En concreto, al nuevo cupo se destinarán los residentes en la Residencia La Rioja y en la Residencia Montes Claros, enclavadas en esa zona.

Con este cupo, que ha comenzado a funcionar el 26 de diciembre, son ya seis los que a lo largo de 2025 se han creado en distintas zonas básicas de salud: dos en Logroño (en La Villanueva y Cascajos) y uno en Lardero/Villamediana, uno más en Haro y otro en Calahorra.

Además, está previsto que en enero también el Centro de Salud de Siete Infantes de Lara, en Logroño, incorpore a un nuevo facultativo que, junto a una enfermera, tendrá a su cargo un número concreto de pacientes.

La media de pacientes que tienen como referencia a un médico de una zona básica de salud está establecida en torno a las 1.500 tarjetas sanitarias, aunque se procura disminuir esta ratio siempre que es posible contar con nuevos profesionales aún estando en una situación de déficit de personal sanitario generalizada en toda España.

A pesar de esta coyuntura nacional desfavorable, el SERIS va sumando médicos a la plantilla de Atención Primaria.

Así, el Plan de Atracción y Fidelización del Talento ha demostrado ser un instrumento efectivo para reforzar los recursos humanos con que cuenta el SERIS.

En este sentido, la previsión es seguir ofreciendo incentivos para potenciar la contratación de más profesionales a los que también se están sumando nuevos perfiles como psicólogos, optometristas, nutricionistas, farmacéuticos o ingenieros.