SERIS ultima el proceso de unificación de sistemas para disponer de una única Historia Clínica Electrónica del paciente

LOGROÑO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Con el objetivo de alcanzar una integración efectiva entre el Hospital de Calahorra y el Hospital San Pedro y que los ciudadanos de La Rioja cuenten con una Historia Clínica Electrónica Única, en la primera semana de octubre se unificarán los sistemas de información de ambos hospitales, de forma que sólo constará un único número de historia hospitalaria para cada ciudadano, así como una identificación única de los pacientes.

La correcta identificación de los ciudadanos, independientemente de las instalaciones donde sean atendidos, es una prioridad del Servicio Riojano de Salud (SERIS) en materia de Seguridad del Paciente. En febrero de 2024, la Gerencia del Servicio Riojano de Salud comenzó la unificación del sistema de información de sus centros hospitalarios y, para ello, celebraron las primeras reuniones entre responsables de los hospitales San Pedro y Calahorra, de admisión, informática, equipo funcional Selene, entre otros, con el objetivo de alcanzar la integración de la HCE.

Desde entonces y hasta ahora se han llevado a cabo alrededor de 300 reuniones con dirección, referentes, profesionales de ambos hospitales y otros estamentos del SERIS. Hasta la fecha existen dos entornos Selene Atención Hospitalaria (Hospital San Pedro y Hospital de Calahorra), con este proyecto se crea un único entorno Selene Atención Hospitalaria, que pasará a denominarse 'Raquel', en memoria de Raquel Lahoz, primera coordinadora del equipo funcional Selene e impulsora del arranque de la historia clínica electrónica en La Rioja.

Este proyecto de unificación incluye la homogeneización de circuitos funcionales, la racionalización de sistemas, y la identificación única de los pacientes del ámbito hospitalario, independientemente de las instalaciones donde sea atendido.

De esta forma, los principales beneficios de la unificación de los sistemas de información en Atención Hospitalaria en el SERIS serán:

Homogeneización de procesos, estandarización de circuitos informáticos, unificación de catálogos (los repositorios de pruebas serán únicos), objetos clínicos comunes (la información se almacenará de igual modo en los dos centros, solo un único informe de alta, indicadores únicos sin duplicidades, etc.).

Un identificador único mejorará la seguridad del paciente, acceso a su información completa por parte del profesional y facilitará la gestión asistencial a la organización de Salud.

Facilidad de uso de la herramienta por parte de los usuarios y mejora en la explotación de la información de la HCE.

Facilitará en gran medida la integración con Selene AP. Simplificación de la plataforma hardware actual.

Previo a la unificación de las plataformas de ambos hospitales, indispensable para trabajar en un único entorno Selene, este proyecto de integración de aplicaciones ha sido una oportunidad de mejora en los servicios médicos para estandarizar protocolos quirúrgicos, informes, consentimientos informados, creación de formularios específicos comunes, parametrización de solicitud de pruebas específicas por servicio (*).

También ha permitido detectar áreas de mejora en los circuitos de Admisión, de Radiología, de Farmacia, mejoras en enfermería y en la definición de circuitos funcionales.