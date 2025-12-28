El SERIS y la UPV acuerdan el uso de los centros sanitarios riojanos para las prácticas de estudiantes de Farmacia

Archivo - Estanterías con medicamentos en la farmacia hospitalaria - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Riojano de Salud (SERIS) y la Universidad del País Vasco han acordado, a través de un convenio con cuatro años de duración, el uso de los centros sanitarios riojanos para las prácticas de la Facultad de Farmacia.

Un convenio publicado en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) que permitirá la realización de las prácticas curriculares y extracurriculares de los estudiantes de la Facultad de Farmacia en los hospitales, centro de atención primaria y centros de salud mental de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Además, permitirá fomentar la cooperación entre las institucionaes que firman el convenio en el mantenimiento de la cualificación de los profesionales de la salud a su más alto nivel, cuidando de su actualización y formación continuada.

Finalmente, prevé facilitar que las enseñanzas universitarias de Ciencias de la Salud se utilicen en la mejora de la atención sanitaria, preservando en todo momento el concepto de prestación de servicios asistenciales.