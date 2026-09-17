El servicio de autobús lanzadera de Logroño al aeropuerto de Agoncillo seguirá operativo a partir de octubre - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha anunciado que el servicio de 'Autobús Lanzadera' al aeropuerto de Agoncillo continuará a partir del próximo 1 de octubre con mejoras y refuerzos de frecuencias ante el éxito cosechado desde el pasado mes de marzo.

Daniel Osés ha destacado que, desde que se puso en marcha, más de 2.700 usuarios han hecho uso de este servicio y, por tanto, "hay que seguir avanzando" y profundizando "en esa apuesta por las infraestructuras".

Tras hacer un análisis de la evolución del aeropuerto de Agoncillo en estos últimos años con mejoras y aumentos de la conexión con Madrid, ampliando destinos como a Barcelona, islas Baleares, islas Canarias o apoyando a la primera Escuela de Pilotos que opera en esta comunidad, Daniel Osés ha querido dejar claro "el impulso" que desde el Gobierno de La Rioja se ha realizado a esta infraestructura.

Por ello "era necesario mejorar y facilitar la llegada al aeropuerto de los riojanos". Así las cosas, recuerda, partimos de un proyecto piloto denominado 'Lanzadera al Aeropuerto' que coincidió, además, con el primer vuelo inaugural de la ruta Logroño-Barcelona".

"Tras ver el éxito del servicio, que en un principio terminaba el 30 de septiembre, vamos a seguir ofreciéndolo y mejorándolo", ha finalizado.

PARADAS EN EL ARCO, LA BENE, MONUMENTO AL LABRADOR Y AUTOBUSES

El servicio cuenta con un vehículo de 52 plazas, una de ellas para personas con movilidad reducida, dotado con un maletero especial para equipajes voluminosos. Recogerá y dejará viajeros en las paradas del metropolitano de El Arco, La Bene y Monumento al Labrador, así como en la Estación de Autobuses y el Aeropuerto.

Los horarios se adaptarán en todo momento a los vuelos programados, teniendo en cuenta que el servicio llegará al aeropuerto una hora antes del despegue y partirá hacia la capital 45 minutos después del aterrizaje.

Las frecuencias podrán consultarse escaneando el código QR que se colocará en las paradas y en la página web larioja.org/transportes.

RESERVA ONLINE DEL BILLETE

El billete podrá adquirirse, al precio de 5 euros, en el propio autobús, donde será necesario hacer pago en efectivo, o a través de la página web https://jimenezmovilidad.es/, consiguiendo así una reserva de plaza.

El servicio estará integrado dentro de la red de Transporte Metropolitano del Gobierno de La Rioja.