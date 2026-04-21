"Si todas las administraciones trabajasen como el Ayuntamiento de Logroño, los inmigrantes lo tendrían más sencillo"

Archivo - El alcalde de Logroño, Conrado Escobar. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

"Si todas las administraciones estuviesen trabajando como está trabajando el Ayuntamiento de Logroño, los inmigrantes lo tendrían más sencillo". Han sido las palabras del alcalde de la capital riojana, Conrado Escobar, a preguntas este martes de los medios de comunicación sobre el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes.

Cuestionado expresamente sobre la posible presentación de una moción al respecto en el pleno municipal logroñés, Escobar, que ha dicho no saber nada de este asunto, ha apuntado que "nosotros no podemos ir en contra del proceso de la regularización, hay quien está empeñado en plantear esa hipótesis".

"Pero si alguien está trabajando en favor de la regularización, es el Ayuntamiento de Logroño. Si todas las administraciones estuvieran trabajando como está trabajando el Ayuntamiento de Logroño, probablemente los inmigrantes lo tendrían un poquito más sencillo", ha aseverado.

Y ha añadido, abundando en esta afirmación, que "si la Seguridad Social diera facilidades como estamos haciendo desde el Ayuntamiento; si Correos hiciera lo mismo; si se abrieran las dependencias de la Oficina de Extranjería que hoy están en huelga, seguramente la situación sería diferente".

Por eso, Escobar ha insistido en que "si esto es una cuestión de responsabilidad compartida, vamos a trabajar, nosotros no hemos hecho ningún ruido ni ninguna manifestación, porque entendemos que nos debemos a la gente, que nos debemos a los inmigrantes, que nos debemos a los vecinos que legítimamente aspiran a mejorar su vida".

"Lo que sí que lamentamos -ha añadido- es la falta de información desde el Gobierno de España. Lo que sí que lamentamos es que este proceso no se ha llevado con la adecuada transparencia y que, al final los que estamos de una manera clara, sacando el trabajo adelante, sin ruido, sin estridencia, sino trabajando lealmente, somos los ayuntamientos de toda España".

"Y me hago eco del sentir de todos los ayuntamientos en España, empezando por Valencia, por Madrid, por Barcelona, por todo el entorno, por ejemplo, del Mediterráneo, que están trabajando muy por encima de sus capacidades habituales. ¿Quién está haciendo posible que esa regularización se lleve a efecto? Los ayuntamientos", ha apostillado el primer edil logroñés para finalizar.