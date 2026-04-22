Siete turoperadores belgas conocen la oferta turística de La Rioja durante estos días - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Turismo y Promoción Territorial, acoge a un grupo de siete turoperadores belgas que están de viaje de familiarización por la región desde el pasado lunes, 20 de abril, y hasta mañana jueves.

A través de un completo programa de viaje, en el que están acompañados por personal del Departamento de Promoción y Mercados de La Rioja 360, estos agentes del sector turístico internacional conocen la singular oferta turística de La Rioja. Asimismo, descubren de primera mano que la comunidad es una tierra enológica, gastronómica, cultural, natural, deportiva y rural, y mucho más.

Durante estos días de viaje de familiarización, las agencias de viaje y turoperadores participantes recorren varios recursos turísticos riojanos a través de un itinerario alineado con la filosofía JOMO (Joy of Missing Out).

La tranquilidad como un aspecto prioritario del viaje, actividades pausadas en entornos poco masificados y que favorezcan el disfrute de un tiempo de calidad; son la raíz experiencial de esta prospección en el territorio.

En concreto, los agentes comerciales internacionales que visitan nuestro destino estos días son: Chili & Pepper, DTS-OTC Travel, Travel Bee, ULT - Luxemburgo, Amazing Destinations, Zuiderhuis y JetExpress.

Este viaje ha sido organizado por el Gobierno de La Rioja con la colaboración de la Oficina Española de Turismo en Bruselas en el marco del Plan Anual de Actuación firmado con Turespaña para este año 2026.