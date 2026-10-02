Sigue abierto hasta el 10 de octubre en La Rioja el plazo para ayudas a financiación a liquidez a explotaciones agrarias

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LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente mantiene abierto hasta el próximo 10 de octubre el primer plazo de solicitud de las ayudas destinadas a facilitar a las explotaciones agrarias riojanas el acceso a una financiación que les proporcione la liquidez necesaria para reforzar su viabilidad y el mantenimiento de la actividad, en cumplimiento del Plan de acción impulsado por el Gobierno de La Rioja antes los diferentes problemas que afectan al sector.

Para cubrir esta línea de ayuda, el Gobierno de La Rioja cuenta con una dotación presupuestaria total estimada de 550.000 euros, de los cuales 200.000 euros se consignarán en el presente ejercicio 2026 y el resto, hasta 350.000 euros, en 2027.

Esta subvención, que va dirigida a cubrir los intereses y otros gastos derivados de la firma de operaciones financieras, contempla dos plazos de solicitud: el primero finaliza el próximo sábado 10 de octubre y se resolverá antes de que finalice este 2026, y una segunda que permanecerá abierta hasta el 15 de enero de 2027 y se resolverá dentro del primer trimestre del próximo año.

A través de esta iniciativa, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente busca ofrecer una respuesta ágil y eficaz a la actual situación de falta de liquidez que atraviesan muchas explotaciones.

El Ejecutivo riojano es consciente de que el sector es un pilar fundamental de la economía regional y del mantenimiento del mundo rural, por lo que resulta necesario adoptar medidas extraordinarias que palien la bajada temporal de rentabilidad derivada de la inestabilidad de los mercados, los costes de producción y los daños ocasionados por la meteorología.

Los beneficiarios de estas ayudas serán agricultores y ganaderos profesionales, personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones agrarias que estén inscritos en el Registro de Explotaciones Agrarias (REA) en el momento de presentar la solicitud y dispongan de domicilio fiscal en La Rioja y formalicen un préstamo a lo largo del 2026.

Los agricultores interesados en recibir estas ayudas, con carácter general, deben registrar el impreso de solicitud, adjuntar una copia de la póliza del préstamo suscrito con la entidad financiera y firmar una declaración responsable sobre el cumplimiento de la condición de beneficiario.

Esta medida, una de las más demandadas este año, busca compensar la falta de liquidez en el sector agroganadero riojano y establece ayuda, en régimen de mínimis, para bonificar los costes asociados a las diferentes operaciones de financiación de hasta 35.000 euros que puedan suscribir los agricultores y ganaderos riojanos durante 2026, admitiendo operaciones firmadas directamente con una entidad financiera, y los préstamos en los que se hayan reconocido ayudas para la obtención de avales de SAECA (Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria) convocadas al amparo del Real Decreto 388/2021, de 1 de junio.

La cuantía de ayuda máxima aplicable en los préstamos que se suscriban con las entidades financieras será de 0,25 puntos porcentuales para el coste derivado de la constitución de avales y mantenimiento de garantías, de 0,5 puntos para la comisión de apertura y de 4 puntos para el tipo de interés, mientras que en las pólizas con el aval de SAECA el Gobierno de La Rioja establece un apoyo directo del 2 % de los intereses del plazo de amortización.

Los modelos de solicitud están disponibles en la sede electrónica www.larioja.org, a través del catálogo de ayudas a la agricultura del Gobierno de La Rioja, http://www.larioja.org/agricultura/es/catalogo-ayudas.