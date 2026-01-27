Sigue activado el Plan de Contingencia en La Rioja aunque desciende la incidencia de infecciones respiratorias agudas

Archivo - Vacuna. - DRS PRODUCOES/ISTOCK - Archivo

LOGROÑO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales actualiza este martes, 27 de enero, la situación epidemiológica correspondiente a la semana 4 de 2026, que comprende los días del 19 al 26 de enero, en el marco del Plan de Contingencia frente a la Gripe y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) para la temporada 2025-2026.

Según los datos provisionales de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados, La Rioja continúa en fase epidémica, si bien durante esta semana se observa una disminución de la incidencia global de las infecciones respiratorias agudas respecto a la semana previa. En concreto, la incidencia de gripe desciende, mientras que la circulación del Virus Respiratorio Sincitial (VRS) se mantiene estable.

En ese sentido, la directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, ha señalado que "aunque seguimos en fase epidémica, los datos de esta semana muestran una evolución favorable, con un descenso de la incidencia global de las infecciones respiratorias agudas y, especialmente, de la gripe".

En relación con la situación asistencial, el número de ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas permanece en cifras similares a las de la semana anterior, tanto en gripe como en VRS, si bien estos datos continuarán analizándose a lo largo de la presente semana. Martínez ha destacado que "la estabilidad en los ingresos hospitalarios confirma que el sistema sanitario está respondiendo de forma adecuada, gracias a la planificación prevista en el Plan de Contingencia y al trabajo coordinado de Atención Primaria y hospitales".

De acuerdo con el sistema de vigilancia centinela, compuesto por 24 equipos de profesionales sanitarios de Atención Primaria, la incidencia global de las infecciones respiratorias agudas se sitúa en 726,99 casos por 100.000 habitantes, frente a los 857,9 casos por 100.000 habitantes registrados la semana previa. El grupo de edad con mayor incidencia continúa siendo el de los niños menores de 1 año y los niños de 1 a 4 años.

En el caso de la gripe, la incidencia se sitúa en 52,4 casos por 100.000 habitantes, lo que supone un descenso significativo respecto a la semana anterior (104,8 casos por 100.000 habitantes). En cuanto a la COVID-19, no se han detectado casos a través del sistema centinela durante esta semana, al igual que en las dos semanas previas.

SITUACIÓN HOSPITALARIA

Con fecha 26 de enero de 2026, la situación hospitalaria en La Rioja es la siguiente: 1 persona hospitalizada con COVID-19, un total de 29 personas hospitalizadas con gripe, 20 personas hospitalizadas con VRS. Estos datos reflejan una estabilidad global en los ingresos hospitalarios, en un contexto de seguimiento continuo de la evolución de las infecciones respiratorias.

En cuanto a las urgencias, durante la jornada de ayer, día 26, se atendieron un total de 445 personas en los servicios de Urgencias de los hospitales riojanos, de las cuales 368 fueron atendidas en el Hospital Universitario San Pedro de Logroño (282 adultos y 86 pediátricos) y 77 en el Hospital Universitario de Calahorra (67 adultos y 10 pediátricos).

La vacunación sigue siendo clave para prevenir complicaciones La Consejería de Salud y Políticas Sociales insiste en la importancia de la prevención y la corresponsabilidad ciudadana, recordando que la vacunación continúa siendo la herramienta más eficaz para evitar complicaciones graves, especialmente en personas mayores, población infantil y personas con factores de riesgo.

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, ha insistido en que "es fundamental no bajar la guardia, especialmente para proteger a la población más vulnerable, como los menores y las personas mayores, y seguir apostando por la vacunación como principal herramienta de prevención".

En relación con la campaña de vacunación, en el caso de la gripe, se han administrado un total de 89.116 dosis, lo que supone 1.200 dosis más que la semana pasada. La cobertura en personas mayores de 65 años alcanza el 69,84%, con una subida de cuatro puntos porcentuales respecto a la semana previa.

En cuanto a la vacunación frente a la COVID-19, se han administrado un total de 38.325 dosis, 100 más que la semana anterior, alcanzándose una cobertura del 47,95% en personas mayores de 70 años, lo que supone un incremento de medio punto porcentual.

El Gobierno de La Rioja continuará informando semanalmente sobre la evolución de las infecciones respiratorias agudas, la gripe y la situación asistencial, con el objetivo de garantizar una comunicación transparente y actualizada a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios.