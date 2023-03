'En el silencio del aire' recoge en 143 obras la inspiración de la artista Rosa Castellot con los paisajes y naturaleza

La exposición se podrá ver hasta el próximo 14 de mayo en la sala Amós Salvador de Logroño



LOGROÑO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La reconocida artista, Rosa Castellot, ofrece en su muestra 'En el silencio del aire' un repaso a su obra más reciente -desde el año 2002 hasta ahora- con 143 obras que cuenta con el paisaje como principal protagonista. Como reconoce, "yo soy urbanita también pero reconozco que el paisaje me atrae, me inspira... me dice algo que es lo que intento transmitir en mis cuadros". La exposición se podrá ver hasta el próximo 14 de mayo en la sala Amós Salvador de Logroño.

En sus trabajos lo primero que hace "y es fácil viviendo en un entorno como en Santa Lucía de Ocón" -ha reflexionado- "es dar paseos, descubrir lugares, colores, paisajes, me encanta la naturaleza... si puedo en ese momento hago fotos o cojo algún apunte y luego los observo en el estudio. Si no, vuelvo otro día, a la misma hora y al mismo sitio, más tranquila... para hacer fotografías de forma más calmada".

"Ya en el estudio hago pequeños bocetos, calculo la composición, el tamaño... todo lo que necesite, me concentro, siempre en silencio y, finalmente, me pongo a dibujar". Cuando ya todo fluye -ha explicado- "ya si puedo poner música, porque va solo. Puedo oír cualquier tipo de música, clásica o lo que sea, pero antes de eso, trabajo mejor en silencio".

Como reconoce, además, "si algo se me resiste tengo dos opciones. La primera, romperlo o si no guardarlo, dejarlo dormir en un cajón y cogerlo de nuevo con el tiempo. Pero si no estoy convencida no guardo algo que no me guste", ha afirmado.

La exposición de Rosa Castellot que ella misma ha definido como "un regalo magnífico" ha sido inaugurada este jueves por el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, y el consejero de Educación, Pedro Uruñuela. Esta muestra de la Galardón de las Artes y la Cultura de La Rioja 2022 está comisariada por el artista Carlos Rosales y cuenta con un programa de actividades paralelas que incluye charlas, un documental y visitas guiadas. La inauguración para el público en general será esta misma tarde a las 19,00 horas.

143 OBRAS

La exposición de Rosa Castellot en la Sala Amós Salvador recorre la obra de esta artista en un momento clave de su trayectoria, desde su jubilación como docente hasta ahora.

Rosa Castellot posee una sólida carrera que forma parte de los mejores momentos del arte contemporáneo de La Rioja. Sirvan como ejemplo el festival Arte en la Tierra, que comisaría y promueve desde hace veinte años en Santa Lucía de Ocón, la formación de jóvenes artistas y diseñadores a través del magisterio desempeñado en su extensa carrera docente en la ESDIR y, sobre todo, la producción de una obra absolutamente singular dentro del género del paisaje. Rosa Castellot es una de las artistas que mejor ha comprendido y cultivado este género dentro de la plástica riojana.

Esta exposición hace un repaso a su trayectoria, a través de sus creaciones y permite contemplar su trabajo con una adecuada perspectiva temporal. Está compuesta por 143 obras distribuidas en tres capítulos:

EL ESTUDIO. Este primer espacio simula un laboratorio. Los conceptos y elementos de la naturaleza son traídos al estudio para convertirse en apuntes o dibujos preparatorios y, en otras ocasiones, en obra definitiva. Las condiciones de creación en este lugar, íntimo y privado, están siempre bajo el control absoluto de la artista.

EL JARDÍN. El segundo capítulo supone un paso preliminar desde lo interior a lo exterior, un recorrido transitable, evidentemente, también en sentido contrario. El Jardín es un espacio natural modelado a voluntad en el que se establece una relación pactada con la naturaleza a través del cuidado, la observación y, en este caso, el dibujo.

EL PAISAJE. El tercer capítulo representa un diálogo artístico con un universo que impone unas condiciones y una escala incontrolables. La artista se convierte en la traductora de las circunstancias físicas del territorio para convertirlas en la esencia de una obra que transcribe admirablemente elementos como el clima, las estaciones o los cambios de luz en el paisaje.

La exposición cuenta también con un vídeo documental sobre Castellot realizado por Bernardo Sánchez y Félix Guerra, un autorretrato y tres retratos realizados por Félix J. Reyes, Juan José Gómez Molina y Rafael Lafuente.

Vivir en Santa Lucía de Ocón, habitar una Reserva de la Biosfera, implica relacionarse de manera privilegiada con el paisaje. La decisión de Rosa Castellot de mudarse a vivir al valle de Ocón, supuso, artísticamente, abrazar un mundo que, de manera inevitable, se fue colando en su estudio y ganando espacio entre sus obras. El paisaje entró en el estudio de Santa Lucía, una atalaya con nombre ideal para el trabajo y la contemplación. Un espacio que representa, desde entonces, el lugar en el que Rosa filtra los elementos del paisaje para materializar, con determinación, su continuo diálogo con la naturaleza.

En esta exposición, ha destacado el comisario Carlos Rosales, "tenemos la fortuna de poder acompañar a la artista en un paseo que comienza en su estudio, donde ocurre todo; salir al jardín, convertido en un primer paso controlado hacia la naturaleza y, seguidamente, adentrarnos con la autora en un terreno donde lo imprevisible e incontrolable se apodera de un paisaje en el que Rosa se reafirma, amparándose en su mirada extraordinaria".

'En el silencio del aire', título de esta exposición y un verso último de Juan Ramón Jiménez, "pretende ofrecer el tono a un recorrido en el que, efectivamente, habla el silencio más que el ruido y en el que la vida es más importante que las cosas", ha explicado Rosales.



ACTIVIDADES PARALELAS

Inauguración

Jueves 9 de marzo a las 19,00 horas

La artista y el comisario atenderán en la Sala Amós Salvador a las personas que visiten la exposición.

AQUÍ Y AHORA, con Rosa Castellot, Margarita Cuesta Pamies, Ana Sainz y Alma Tejada

Jueves 16 de marzo a las 19,30 horas

Rosa Castellot y Margarita Cuesta Pamies, con una trayectoria totalmente consolidada en el mundo artístico, tendrán un encuentro con dos jóvenes artistas, Ana Sainz y Alma Tejada, que están formándose en el terreno del arte en la actualidad. La charla recorrerá asuntos como la formación, la dificultad de ser mujer en un mundo tradicionalmente masculino, la gestión de una carrera artística y las diferentes oportunidades dependiendo de la época en la que se presenten.

MODOS DE HACER, con Félix J. Reyes, Victoria Sotés, Francisco Gestal y Rosa Castellot

Jueves 30 de marzo a las 19,30 horas

Los participantes, artistas y especialistas en arte, poseen un profundo conocimiento del recorrido artístico de Rosa Castellot. La charla versará sobre las vicisitudes de la creación, la enseñanza del arte y las formas de compartir el trabajo con el público tomando como punto de partida la obra de Rosa Castellot y la presente exposición.

DIBUJAR CON LA CÁMARA, con Bernardo Sánchez, Félix Guerra y Rosa Castellot

Martes 25 de abril a las 19,30 horas

Proyección del documental Ensayo sobre Rosa. Al finalizar el documental habrá una charla entre los participantes en la que tratarán sus procesos creativos y las diferencias entre el lenguaje cinematográfico y el del dibujo a la hora de afrontar la representación de la realidad.

SESENTA Y SIETE DÍAS, con Carlos Rosales y Rosa Castellot

Miércoles 10 de mayo a las 19,30 horas

La charla supondrá un repaso por la trayectoria artística y vital de Rosa Castellot a través de la actual exposición, a modo de epílogo, con motivo de haber sido distinguida con el Galardón de las Artes y la Cultura 2022. Se tratará de reflexionar, junto a Rosa Castellot, sobre las estrategias de creación y sobre la manera de exponer su trabajo.

VISITAS COMENTADAS

Todos los sábados y domingos a las 12,30 horas.