Siloé, Marlena, Lagartija Nick, Love of Lesbian y Santiago Auserón, cabezas de cartel de Actual 26

El Festival 'Actual 2026' -que se celebrará del 2 al 6 de enero de 2026 en Logroño- realiza este año una apuesta musical decidida por el pop rock nacional con las actuaciones de Siloé, Marlena, Lagartija Nick, Love of Lesbian y Santiago Auserón, entre sus principales apuestas.

Los conciertos se celebrarán los días 2 y 3 de enero (viernes y sábado) en el 'Escenario Unir', en el Palacio de los Deportes, y el día 4 de enero (domingo) tendrá lugar el concierto de clausura en Riojaforum.

CONCIERTOS EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES

En concreto, el conocido como 'Espacio Unir' acogerá el 2 de enero de 2026 la actuación del grupo ganador de la última Guerra de Bandas 'Exuvia', una banda pamplonesa con una formación muy potente y poco convencional. Le sucederá Lagartija Nick y después será el turno de Siloé, que ofrece una fusión entre pop, rock, folk y música electrónica.

La noche del viernes terminará con 'ELYELLA'.

Al día siguiente, 3 de enero, será el turno de Marlena, pop melódico y tremendamente personal. Dará paso a una música más introspectiva y con identidad lírica, Love Of Lesbian. Terminará la noche con Carlos Ares, cantante, compositor y productor.

La clausura de los grandes conciertos tendrá lugar el domingo, 4 de enero, en Riojaforum, con Santiago Auserón y su Academia Nocturna.

VERMÚ TOREROS', 'CAFÉS CANTANTES', 'ACTUAL URBANO', 'ACTUAL DJ'

Y si los grandes formatos acaparan la atención de los espectadores, no se quedan atrás otras citas tradicionales del festival como 'Vermú Toreros', 'Cafés Cantantes', 'Actual Urbano', 'Actual Dj', los conciertos más rockeros de la Sala Fundición o la 'Guerra de Bandas, así como una iniciativa más novedosa como un 'Coffe Party Actual', que se desarrollará entre las 10,30 y las 12,00 horas en 'Wine Fandango', y un concierto en el Museo Würth. Además, propone para los jóvenes, de entre 14 y 30 años, el 'Laboratorio Actual'.

'Coffe Party Actual', en el 'Wine Fandango', que viene a sustituir en ese espacio a 'Los Matinales con Estrella', entendiendo que "a la hora del vermú hay bastante propuesta'. De ahí, que se haya optado por sesiones de Dj, entre las 10,30 y las 12,00 horas, mientras se toma un café, y para lo que se contará el 2 de enero con 'Vinila Von Bismark', y el 3 con 'Martista'. La entrada es gratuita, hasta completar aforo.

Bodegas Franco-Española sigue siendo el escenario de 'Los Vermú Toreros', desde las 13,30 horas, al precio de 16 euros. Se han programado cuatro sesiones; el 2 de enero con 'Micelio Eléctrico' y Nat Simóns; el 3 con 'Vivace' y 'Gitano de Palo'; el 4 de enero será el turno de 'El pájaro volador' y 'Los Mejillones Tigre'; cerrando el 5 de enero con 'Ombligo' y 'Dulzaro'.

Por su parte, Museo Würth acogerá el 3 de enero las actuaciones de Lorena Margalló y 'Folktronic', a partir de las 12,30 horas, y al precio de euros.

En el caso del 'Café Cantante', en el 'Círculo Logroñés', al precio de 10 euros, se han programado tres conciertos, desde las 17,00 horas, todos protagonizados por mujeres. El primero, el 2 de enero con 'Ede', que dará paso a 'Verde Prato', y cierra el domingo 4 de enero 'Maika Makovski'.

El 'Actual Urbano', que se desarrollará en 'La Gota de Leche', el sábado 3 de enero y el domingo 4 de enero, al precio de 6 euros -con un 2X1 en caso de contar con el Carné Joven-, contará con dos actuaciones cada día, a las 19,00 horas. El primer día, será el turno de 'KFS&Ochoa' y 'La Furia', y el segundo con 'Estrés' y Laura Sam.

El rock tendrá su espacio en la sala 'Fundición', el lunes 5 de enero a las 21,30 horas, con Ana Curra', al precio en anticipada de 20 euros y 22 en taquilla, y un día después, a 25 en anticipada y 30 en taquilla, pero a las 20,00 horas con 'Colectivo Panamera'.

'Actual Dj', en el 'Maldeamores Club', con entrada gratuita, desde las 01,00 horas, contará con Lazy Sunday, 'Ipu Dj', y 'From Disco to Cisco', el 2, 3 y 5 de enero, respectivamente.

GUERRA DE BANDAS

La 'Guerra de Bandas', a las que se han presentado 131 propuestas, ha determinado que actúen, como semifinalistas, entre el 3 y el 4 de enero, a partir de las 19,00 horas, Clara Olóndriz, 'Chicarela', 'Dj Moderno Live', Fabio Laseca, 'Gargantúa', 'Homesick', John Dealer&The Coconuts', 'The Tragic Company' y 'Tribu'.

El día de la final, actuarán como invitados 'Los Zigalas'. El premio para el ganador son 2.500 euros, así como ser el primer grupo que actuará en el 'Escenario UNIR' de la edición de 2027. Además, se otorgan accésit, así como un premio de 300 euros que determina el público.

LABORATORIO ACTUAL

Otra iniciativa es 'Laboratorio Actual', que se desarrollará en el IRJ, del viernes 2 al domingo 4 de enero, para jóvenes de entre 14 y 30 años, "un programa de formación musical gratuito organizado por el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) y FeelSing". Es gratuito.

Son talleres de 25 plazas, y destinado a jóvenes que "quieran empezar a introducirse en el mundo de la música o que cuenten con nociones básicas y quieran seguir aprendiendo".

La programación incluirá talleres prácticos de introducción al DJing, producción musical, montaje de escenarios, entre otros, además de ponencias y tertulias inspiradoras con profesionales en activo y un tardeo final con música en directo y sorteos.

Laboratorio Actual nace con el objetivo de acercar la música y todas las posibilidades que ofrece a la juventud riojana, brindando herramientas prácticas, experiencias reales y un entorno colaborativo donde compartir inquietudes, descubrir vocaciones y conectar con la comunidad profesional.