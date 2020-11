El Sindicato Riojano de Policías cree "irresponsable" enviar a agentes en prácticas al dispositivo de Arnedo

LOGROÑO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios ha emitido un comunicado de prensa para manifestar "el mayor de nuestro apoyo y solidaridad hacia los compañeros que, en la actualidad, se encuentran realizando la Academia de Policía Local" y critica que, durante el transcurso de la formación de policías locales que actualmente se encuentra en desarrollo, "los futuros agentes han sido trasladados a Arnedo sin haber completado su instrucción".

"Esta irresponsable medida responde a una decisión precipitada que encuentra su presunta justificación en la realización de unas prácticas junto con el Cuerpo de Policía Local de dicho municipio y, asimismo, junto a la Guardia Civil" por lo que "nos vemos en la obligación de denunciar la escandalosa situación a la que se han visto abocados".

Desde el sindicato entienden que, dentro del contexto actual de la pandemia mundial a causa del COVID-19, "las distintas administraciones públicas se han visto forzadas a tomar decisiones difíciles y que, desgraciadamente, nunca hubieran imaginado tener que tomar".

Las Policías Locales de La Rioja, por su parte, "han estado desde el primer momento en primera línea de fuego, junto a sanitarios, servicios de emergencia, servicios básicos, etc".

Durante todo este tiempo, este sindicato "no ha dudado ni un segundo en denunciar y trasladar a los medios de comunicación aquellas situaciones que entendíamos fuera de lugar. Otras muchas, por sentido de la responsabilidad y el código profesional que nos define, hemos resuelto guardarlas y evitar hacerlas públicas".

Para el sindicato "es evidente que en la delicada y peligrosa situación en la que se encuentra inmerso el municipio de Arnedo, así como Logroño, todo hace indicar que sería totalmente desaconsejable la realización de estas prácticas. Por un lado se aprecia el absoluto desprecio hacia la integridad de los agentes en prácticas, pues el riesgo potencial de contagio al que son expuestos es innecesario, máxime teniendo en cuenta que ya ha habido casos positivos por Covid-19 dentro de la academia".

Además, prosiguen, "se carga de una responsabilidad hiperbólica a los profesionales que deban hacerse cargo de los noveles que tengan asignados, y la flagrante peligrosidad que de ello se desprende en caso de una emergencia sobrevenida".

Por otro lado, "existe una falta manifiesta de medios materiales; este extremo queda evidenciado cuando, recientemente, la Consejería competente en materia de interior suministro silbatos para unas prácticas de tráfico a estos alumnos, y que posteriormente pidió su devolución con el bochornoso argumento de 'que costaban una pasta' y 'que ya los desinfectarían'".

Del mismo modo, hace un tiempo "se obligó a los agentes en proceso de formación a la devolución de las cazadoras con las que se les dotó en un primer momento, aunque de una forma torpe y lamentable estas chaquetas (que paradójicamente fueron descatalogadas por la propia Consejería hace años, por lo que actualmente no cumplen con los estándares reglamentarios de uniformidad policial), les han sido devueltas para llevar a cabo las prácticas en Arnedo, eso sí, de forma aleatoria, no sabiendo si han sido lavadas y desinfectadas".

Este sindicato "solo tiene palabras de agradecimiento para los alumnos de esta promoción de policía local ya que con su determinación e inquebrantable voluntad han dejado fuera de toda duda su compromiso con la sociedad, demostrando su profesionalidad, valía y buen hacer. No han dudado en ningún momento en estar al pie del cañón y aportar su granito de arena en la lucha contra el COVID-19, gesto que les honra y les distingue".

Con todo ello, explican, "no alcanzamos a entender por qué desde las Consejerías han tomado la imprudente y temeraria decisión de llevar a cabo estas prácticas, ya que las mismas no están recogidas ni amparadas en ninguna disposición normativa. Lo que sí recoge la

Ley de Coordinación de policías locales de La Rioja, es la posibilidad de que en casos de necesidad, los municipios que así lo deseen, dispongan de la capacidad de solicitar que agentes de otros municipios presten servicio en su demarcación".

Ley de Coordinación de Policías locales de La Rioja art. 6.3 "Eventualmente, cuando por necesidades estacionales, circunstancias especiales o extraordinarias sea necesario reforzar la plantilla de personal del Cuerpo de Policía Local de algún municipio, su alcalde podrá llegar a acuerdos con otros Ayuntamientos para que miembros de la Policía de estos últimos puedan actuar en el ámbito territorial del solicitante, con una duración máxima de treinta días, en régimen de comisión de servicio".

"No entendemos por qué no se ha activado este mecanismo para cubrir las necesidades de Arnedo, así como tampoco entendemos que ante una urgente necesidad se otorgue prioridad a unos municipios sobre otros, pues localidades como Santo Domingo de la Calzada o Nájera no han dispuesto de servicio de Policía Local en multitud de ocasiones, teniendo que cerrar sus jefaturas y desatendiendo totalmente la seguridad de sus ciudadanos", afirman.

Todo esto "nos hace pensar que bien pudiéramos estar ante una maniobra política sin otro fin que aparecer en la foto a costa de la seguridad y la salud de policías en prácticas, y por extensión, la de los ciudadanos de Arnedo y La Rioja".