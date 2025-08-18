Socialistas proponen un Punto de Atención Ciudadana en Las Norias para atender quejas y una nueva piscina en el complejo

También piden "un plan serio y ambicioso de mejora de instalaciones tanto de Las Norias como de 'El Cortijo' y Varea"

LOGROÑO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista propondrá al Equipo de Gobierno dotar a las piscinas de Las Norias de "un Punto de Atención Ciudadana presencial" en las instalaciones para que los usuarios "puedan presentar sus quejas, sugerencias o incidencias".

Además, y como medidas a medio o largo plazo, sugieren que Logroño Deporte elabore "un plan serio y ambicioso de mejora de instalaciones de las piscinas municipales tanto de Las Norias como de las de 'El Cortijo' y Varea" y la ampliación de Las Norias con una nueva piscina. Como han expresado los socialistas "invertir en estas piscinas no es gastar, es proteger a la ciudadanía y apostar por un Logroño más saludable".

Así lo han presentado este lunes los concejales, Esther Espinosa e Iván Reinares. Todo ello se incluirá en un moción que los socialistas elevarán a pleno municipal próximamente.

Según ha explicado Espinosa, el punto presencial de Las Norias es "una medida muy sencilla pero muy útil para mejorar los servicios de las piscinas que, en días puntuales, pueden albergar hasta casi 7.000 personas".

"Es muy necesario dotar a esta instalación de un Punto de Atención Presencial para que los ciudadanos puedan acudir a él de forma inmediata. Hasta ahora, si alguien quiere presentar una queja tiene que salir del complejo, llamar por teléfono o entrar a la web municipal". Ante ello -indica- "muchas incidencias no se registran y, por tanto, los problemas tardan más en resolverse".

Por eso quieren instalar esta Oficina de Atención con conexiones a las de Varea y 'El Cortijo, dotarla de personal formado e integrarla en el sistema municipal de quejas y sugerencias.

Se trata -continúa- "de un paso concreto y real que sirve para mejorar la experiencia de los vecinos, ser más accesibles y resolver ágilmente los problemas. Además permitirá tomar mejores decisiones, prevenir conflictos y tener transparencia".

Para Espinosa "el Ayuntamiento debe estar más presente, escuchar y resolver problemas. Tenemos que mantener las instalaciones, cuidarlas y acercarnos al ciudadano para que puedan ser parte de las instituciones de una manera sencilla".

OTRAS DOS PROPUESTAS

Por su parte, el concejal socialista, Iván Reinares, ha realizado otras dos proposiciones de "cara al medio o largo plazo". En primer lugar ve "imprescindible" que Logroño Deporte "elabore un plan serio y ambicioso de mejora de instalaciones de las piscinas municipales, Las Norias, 'El Cortijo' y Varea".

En este sentido -expresa- "no hablamos de parches sino de garantizar que los espacios estén en perfecto estado, con equipamientos seguros, modernos y cómodos que se adapten a los vecinos. Necesitan una renovación urgente y de calidad".

Y finalmente pide que "se amplíe la instalación de Las Norias con una nueva piscina porque está llegando a su límite de capacidad. El sistema empieza a estar un poco saturado y proponemos que se estudie esta sugerencia porque hay espacio suficiente para realizar una nueva piscina, aliviar la presión y mejorar la experiencia".

"Entendemos que no es un capricho en este contexto de olas de calor que cada vez son más frecuentes e intensas y mirando al futuro entendemos que las piscinas son un servicio básico para la salud pública".