La Sociedad Coral de Bilbao cierra este sábado el ciclo estival de conciertos en la Catedral de Santo Domingo

LOGROÑO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Coral de Bilbao pondrá el broche al ciclo estival de conciertos el próximo sábado, 13 de septiembre, a las 21 horas, en la Catedral calceatense. Para esta ocasión tan especial y bajo la dirección de Enrique Azurza, la agrupación interpretará el Requiem de Fauré.

"Se trata de un cierre por todo lo alto que viene a culminar un ciclo que ha brillado con luz propia en el panorama cultural riojano, ya que hemos contado con actuaciones tan relevantes como la de nuestro cantautor más internacional, Chema Purón, el afamado tenor Jorge Elías o el aclamado grupo Joyful Gospel Choir', como explica el abad de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, Francisco José Suárez.

En sus palabras, "la verdad es que programar este ciclo supone un importante esfuerzo en todos los ámbitos, pero nos sentimos enormemente orgullosos de contribuir al engrandecimiento de la oferta cultural no sólo de Santo Domingo de la Calzada, sino de nuestra comunidad autónoma".

"No hay que olvidar que el ciclo culmina con las maravillosas voces de una agrupación coral que cuenta con más de un siglo de historia, sino que además es importante recordar que se inició con la maravillosa actuación del Coro y la Orquesta de Radio Televisión Española", ha remarcado Suárez.

Las entradas pueden solicitarse o adquirirse ya en la entrada de la Catedral (941 34 00 33). Asimismo, podrán retirarse presencialmente el mismo día del concierto, desde 30 minutos antes.

La Sociedad Coral de Bilbao nació en 1886 con el objetivo de impulsar el conocimiento y difusión de la música, especialmente en el ámbito coral.

En el presente, consciente de su pasado y comprometida con el futuro, agrupa tres coros- infantil, jóvenes y adultos- reconocidos en la escena profesional y que gozan de identidad propia, como eje de su actividad académica alberga un centro de enseñanza musical desde hace más de cuarenta años y en la vertiente socio-educativa ha creado una red de coros escolares: Eskolan Kantari.