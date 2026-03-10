La Sociedad de San Vicente de Paúl pone en marcha un piso de acogida para mujeres y familias monoparentales en La Rioja - SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
LOGROÑO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP) ha puesto en marcha un nuevo piso de acogida destinado a mujeres y familias monoparentales en situación de vulnerabilidad en La Rioja, con el objetivo de ofrecer un espacio seguro desde el que iniciar un proceso de estabilidad y autonomía personal.
El recurso, ubicado en Logroño, dispone de varias habitaciones, salón-comedor y espacios comunes, y está concebido como un lugar de acogida temporal en el que las personas beneficiarias recibirán acompañamiento social, orientación y apoyo integral.
Impulsado por el Consejo de Zona de La Rioja, el proyecto da respuesta a situaciones de exclusión social, precariedad económica o falta de red familiar, ofreciendo alojamiento y un proceso de acompañamiento personalizado.
Además del alojamiento, el proyecto contempla el desarrollo de talleres y actividades formativas previstas a lo largo de 2026, entre ellas acciones de organización doméstica y búsqueda activa de empleo. Estas iniciativas buscan reforzar la autonomía personal y favorecer la inserción sociolaboral de las mujeres participantes.
LOGROÑO ACOGE EL ENCUENTRO DE INVIERNO DE LA SSVP
La ciudad de Logroño ha sido escenario del Encuentro de Invierno de la Sociedad de San Vicente de Paúl en España, una cita que reúne a socios, voluntariado y equipo para fortalecer la formación, la coordinación interna y el trabajo conjunto en favor de las personas más vulnerables.