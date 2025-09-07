La socimi de Alquiler Seguro compra 12 pisos en verano por 1 millón de euros en busca del 8% de rentabilidad

LOGROÑO/ MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La socimi de Alquiler Seguro, empresa especializada en la protección de propietarios, ha adquirido a lo largo del verano 12 pisos en varias provincias españolas por 1,3 millones de euros, con los que espera obtener una rentabilidad por su alquiler superior al 8%.

En concreto, la compañía ha notificado a BME Growth, mercado en el que cotiza, la compra de cinco viviendas en Murcia, tres en Granada (incluyendo los municipio de La Zubia, Atarfe o la capital), dos en Alicante, uno en Logroño y otro en Villareal (Castellón), más un garaje y trastero anejos a dos pisos en Murcia.

Entre el 25 de junio y el 31 de julio formalizó la compra de ocho viviendas y los 2 anejos, con los que esperaba obtener una rentabilidad media del 8%. Entre el 7 y el 28 de agosto adquirió otras cuatro viviendas, en ese caso aumentando el objetivo de rentabilidad al 8,5%.

La compañía ha financiado estas operaciones con un préstamo de 3,5 millones de euros con garantías hipotecarias sobre otros 37 inmuebles que ya tiene en propiedad, formalizado con la entidad Deutsche Bank.

El interés de esa operación bancaria contaba con un tipo de interés de Euríbor + 1,8% y contaba con una comisión de apertura del 0,125%.

La socimi, que son empresas que se dedican a alquilar activos inmobiliarios y disfrutan de ciertas ventajas fiscales, tiene como principal accionista a Antonio Carroza Pacheco, presidente y fundador de Alquiler Seguro, con el 45% del total. El resto está en manos de la gestora Aurica Capital.