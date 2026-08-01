Sofocado un incendio en una empresa de barnices de Calahorra

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja sofocaron la pasada noche un incendio originado en el cuadro de luz de una empresa de barnices situada en el polígono Tejerías de Calahorra.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso tuvo lugar sobre las 21,15 horas de ayer, viernes, y hasta el lugar de los hechos se personaron efectivos de la Policía Local y Guardia Civil y se movilizan Bomberos del CEIS. También acudieron los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud en preventivo y se avisó a Iberdrola al tratarse de un fuego en un armario de energía reactiva.

El incendio hizo saltar la alta tensión y afectó a la nave por daños por humo. Los trabajadores estaban en la empresa pero salieron al exterior y no hubo daños personales.