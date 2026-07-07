Sofocado un incendio en el interior de una vivienda de la calle Carreteros de Calahorra

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado un incendio en una vivienda ubicada en la calle Carreteros, número 58, de Calahorra. No hay que lamentar daños personales.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 12,15 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de seguridad y recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Tras su intervención, los bomberos han informado de que el fuego se originó en una habitación, afectando a una cuna y otros enseres. El humo ha afectado a la totalidad de la vivienda y los bomberos han realizado labores de ventilación.