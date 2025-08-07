Sofocado el incendio en rastrojo de cereal de Tormantos con el límite provincial con Burgos

LOGROÑO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja y bomberos forestales han sofocado el incendio, que se ha producido a las 15,01 horas, que ha afectado entre 20 y 30 hectáreas de rastrojo de cereal, en un campo de trigo entre Tormantos y el límite provincial de Burgos, según ha informado SOS Rioja 112.

Han sido varios particulares los que han junto a una torre de vigilancia de incendios han dado aviso del suceso al SOS Rioja. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado a Bomberos del CEIS, y recursos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje: (1 Técnico, 1 Agente Forestal, 1 autobomba forestal y 1 retén de bomberos forestales y el helicóptero contra incendios).

Antes, varios particulares han alertado a SOS Rioja de un incendio en el barrio de las bodegas de Ausejo. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se informa a Guardia Civil, se han movilizado a Bomberos del CEIS y recursos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje (un técnico y un agente forestal).

Los medios intervinientes informan de que el incendio se ha originado en la vegetación de la zona y ha afectado al tejado de una bodega de adobe que estaba deshabitada.