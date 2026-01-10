Sofocado un incendio en un todoterreno situado en el paraje 'Valdemoro' de Herce

Archivo - Parque de Bomberos de Arnedo CEIS Rioja - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado esta mañana un incendio en un todoterreno situado en una pista forestal del paraje 'Valdemoro' del término municipal de Herce. No hay que lamentar daños personales pero el vehículo está calcinado en su totalidad.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 09,10 horas de este sábado y hasta el lugar de los hechos se han personado, además de los bomberos, los Recursos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, alertando a su vez a Guardia Civil.