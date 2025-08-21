Sojuela contará con medidas para "mejorar la movilidad de los vecinos y estudiantes de la urbanización Moncalvillo" - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Sojuela han impulsado medidas complementarias para mejorar la movilidad sostenible y la seguridad de los vecinos y estudiantes que residen en la parte alta de la urbanización Moncalvillo Green, perteneciente al municipio de Sojuela.

Fruto de la colaboración y el trabajo conjunto entre ambas administraciones, desde el próximo mes de septiembre, todos los servicios de la línea 109 del transporte interurbano, así como los autobuses del transporte escolar, pararán en la última marquesina habilitada por la Dirección General de Infraestructuras en esa zona residencial, en la calle Los Pinos.

Así lo han anunciado el viceconsejero de Educación, Universidades y Formación Profesional, Miguel Ángel Fernández Torroba; la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez; y el alcalde de Sojuela, Diego Fernández; en la visita que han realizado a esta marquesina, así como también a la nueva rotonda que ha sido promovida y financiada por el Ayuntamiento de la localidad, con la participación técnica del Ejecutivo riojano, para permitir el giro de los autobuses convencionales con total garantía para la seguridad de los usuarios y del conductor del vehículo.

"Con estas medidas, los escolares ya no tendrán que desplazarse por su cuenta hasta la parada del campo de golf, aproximadamente a un kilómetro y medio de aquí, lo que va a beneficiar a alrededor de 30 familias que habían solicitado que habilitáramos los medios necesarios para mejorar el transporte escolar", ha señalado el viceconsejero.

Por su parte, la directora general de Infraestructuras ha subrayado el contacto permanente mantenido con el Ayuntamiento "para responder a las demandas de los vecinos" que solicitaban la instalación de esta parada, "y encontrar una solución para que los autobuses pudieran dar la vuelta en condiciones de seguridad". De este modo, se refuerza el compromiso del Ejecutivo "con la mejora de la movilidad sostenible", así como con la lucha contra la despoblación del medio rural, ha añadido Álvarez.

Hasta ahora, solo el primer servicio de la mañana de la línea 109 (Logroño-Ventosa-Logroño), que se presta con un microbús, puede incorporar viajeros en la nueva parada que se habilitó en agosto del año pasado. No así el resto de servicios de esta ruta, ni el transporte escolar, que se prestan con vehículos convencionales que no pueden dar la vuelta en la zona y solo dan servicio a la parada del campo de golf.

Sin embargo, a partir de septiembre, todas las frecuencias de la línea 109 (3 de ida y 2 de vuelta, de lunes a viernes; y una de ida y otra de vuelta, los sábados) recogerán usuarios en la nueva marquesina, como también el autobús que lleva a los alumnos al CEIP Nuestra Señora del Sagrario de Navarrete, y al IES Tomás y Valiente de Fuenmayor. Los servicios escolares se realizan con un autobús de 55 plazas ya que también trasladan hasta dichos centros a alumnos de otros municipios del entorno.

NUEVA GLORIETA DE 12 METROS DE DIÁMETRO

La nueva glorieta, que cuenta con un diámetro de 12 metros, ha sido ejecutada de manera que canaliza el agua hacia la cuneta para evitar inundaciones en los garajes cercanos en caso de tormentas intensas y de colapso de sumideros o alcantarillas. Su firme cuenta con una base de bolo de piedra y capas de zahorra para afianzar el terreno y garantizar la durabilidad de la estructura.

El alcalde ha agradecido la implicación del Gobierno de La Rioja "para sacar adelante una parada en la parte alta de Moncalvillo Green" que, junto a la construcción de la rotonda, "permite aumentar servicios que son fundamentales para municipios como el nuestro, que estamos constantemente incrementado la población".

Mejora del drenaje y nuevas plazas de aparcamiento para los vecinos El sistema de drenaje está compuesto por un tubo poroso y una capa de piedra para favorecer la filtración en caso de lluvia. Respecto a las cunetas, se han limpiado y acondicionado para mejorar el paso del agua desde la fuente Abantos hasta el barranco Lobero, y se han hormigonado parcialmente para reducir la erosión. Por último, se ha aprovechado esta actuación para la creación de nuevas plazas de estacionamiento, dando respuesta a una demanda vecinal.