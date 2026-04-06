El Sonoverso Fest 2026 presenta su cartel y se alía con el IRJ para facilitar el acceso a los jóvenes

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LOGROÑO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El SonoVerso Fest, el encuentro cultural de referencia en el Valle de la Lengua, calienta motores para su edición de 2026. El municipio riojano de Berceo volverá a ser el epicentro de una propuesta que une el entorno rural con el pulso de la música en directo, reforzando este año su apuesta por el público joven.

Un cartel con identidad propia La organización ha desvelado los nombres que marcarán el ritmo de esta edición. SonoVerso Fest 2026 contará con la veteranía y energía de Josetxu Piperrak & The Riber Rock Band, la voz icónica de Aurora Beltrán, y las potentes bandas SUA, RATA y KRAKEN. Un elenco que promete "un fin de semana vibrante y al que se sumarán nuevos nombres en las próximas semanas", según aseguran desde la organización.

COLABORACIÓN CON EL IRJ

Con el objetivo de facilitar el desplazamiento y fomentar una movilidad segura, el festival ha establecido una colaboración con el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ). Gracias a este acuerdo, los titulares del Carné Joven dispondrán de un servicio de autobuses gratuitos para asistir al evento.

Además, el festival facilita el acceso a la cultura con un precio de abono de 35 euros, que contará con un descuento adicional exclusivo para los usuarios de dicho carné.

CULTURA EN EL CORAZÓN DEL MEDIO RURAL

Ubicado en un entorno de apenas 136 habitantes, el SonoVerso Fest es un ejemplo de dinamización rural a través de la cultura. El Valle de la Lengua se transforma durante tres días en un escenario único donde la música convive con el patrimonio riojano. Venta de entradas y abonos Los abonos ya se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial de venta.

Toda la información sobre el cartel y los servicios de transporte gratuitos se puede consultar en la web del festival. Enlace de venta de entradas: https://entradas.qr4events.com/event/sonoversofest-2026#buy_... Web informativa: www.sonoversofest.lariojaeventos.com