El sorteo de novillas de Pazuengos prioriza en esta edición el relevo generacional y el fomento del manejo ecológico

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, junto con la directora general de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana, asiste al tradicional sorteo de novillas - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha trasladado hoy, día 17, en Pazuengos, el compromiso del Gobierno de La Rioja para "seguir poniendo en marcha todas las medidas necesarias que apoyen el mantenimiento de la ganadería extensiva en la comunidad autónoma".

Manzanos ha realizado estas declaraciones durante el tradicional sorteo de novillas que acoge la explotación agropecuaria de Pazuengos que gestiona el Gobierno de La Rioja y donde se han sorteado 35 animales de cruce Pardo Alpina en 7 lotes.

Al acto han asistido también la directora general de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana, el presidente del Consejo de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja (CPAER), Javier Allo; el secretario de la Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno de raza Avileña Negra-Ibérica, Pedro Herráiz, y la directora técnica de la IGP Carne de Ávila, Mar González.

El Gobierno de La Rioja ha incrementado este año del 40 al 70 por ciento la subvención en el precio de cada novilla que sale a subasta con el objeto de "facilitar a los ganaderos riojanos la adquisición de animales en un momento como el actual, con una difícil coyuntura económica, para que puedan seguir siendo competitivos", ha destacado la consejera de Agricultura.

Además, "hemos querido priorizar a los jóvenes ganaderos, para los que se han reservado dos lotes, y también hemos querido hacer un guiño al manejo ecológico destinando otro lote en exclusiva. Los otros cuatro lotes se sortean entre ganaderos no agraciados en las anteriores modalidades y el resto de solicitantes en la convocatoria", ha destacado Manzanos. Cada lote está compuesto por 5 animales hembras cuyas las edades oscilan entre los 11 y 24 meses.

La Consejería de Agricultura ha recibido 45 solicitudes de ganaderos para participar en el sorteo de novillas. En la subasta de los dos lotes destinados a jóvenes han participado 6 ganaderos de la comarca de Torrecilla en Cameros, 5 de Nájera, 3 de San Román y 1 de Cervera del Río Alhama.

Para el lote de ecológico solo se ha presentado un ganadero de Santo Domingo de La Calzada. Los cuatro lotes de cruce se han sorteado entre 10 ganaderos inscritos en la Oficina Comarcal de San Román de Cameros, 6 de Nájera, 6 de Logroño, 6 de Torrecilla en Cameros y 1 de Calahorra.