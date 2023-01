El SPPME reitera el "deterioro" del servicio policial en Logroño

LOGROÑO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Policías Municipales de España (SPPME) ha reiterado el "deterioro" del servicio policial en Logroño. De hecho, a través de un comunicado, ha recordado que la semana pasada "no se produjo el histórico refuerzo del servicio y por ello el 2022 ha terminado sin presencia policial suficiente".

"Sin unidad de atestados, ni servicio de vigilancia y acompañamiento a las victimas de violencia de género, ni grupo de menores, ni personal para realizar mediciones de ruidos o aforos", han señalado para a continuación indicar que "por primera vez no ha habido patrullas durante la jornada más complicada del año".

"No han importado el volumen de requerimientos policiales, la celebración y el alcohol propio de la misma. El pasado viernes, infinidad de llamadas quedaron sin atender y no pudieron ser derivadas a otros cuerpos de seguridad, situación que se repitió el sábado. El caos obligó a que la Guardia Civil tuviera que atender diferentes servicios en el término municipal de Logroño, pero como indicábamos al principio es posible que estás cifras se pierdan, ya que todo el mundo sabe que lo que no está escrito no existe", ha señalado en un comunicado.

Por otro lado, que el servicio de atención "a la mujer víctima de violencia no se preste de forma efectiva se ha convertido en rutina". "Se incumple sistemáticamente el protocolo de trabajo ante la grave falta de personal", ha añadido el sindicato.

Algunos traslados de estas víctimas "se realizan con agentes uniformados lo que supone una victimización que Eva Tobías podría evitar con una adecuada gestión de los recursos de los que dispone. Del mismo modo, el teléfono de atención a las víctimas se queda por momentos sin agentes especializados y es atendido por otros que no pueden más que poner su mayor interés, pero que ni siquiera cuentan con acceso al historial de la víctima".

Lo normal "es que en estas fechas señaladas un número suficiente de policías se presenten voluntarios para reforzar el servicio, sin embargo, en esta ocasión, Tobías optó por no solicitar voluntarios y, muy probablemente aleccionada por su tirano jefe, reforzó el servicio mediante Resoluciones de Alcaldía un par de días antes de la fecha, siendo conocedora de que algunos no podrían acudir por cuestiones de conciliación familiar o que se estaban efectuando notificaciones erróneas".

"Eva Tobías -prosigue el comunicado- como jurista titulada, a pesar de su escaso bagaje profesional, sabe que las Resoluciones de

Alcaldía únicamente se pueden usar en caso de urgencia o emergencia, pero a estas alturas es evidente que su única intención ha sido menoscabar la imagen de la Policía Local obedeciendo las órdenes de su superior, el socialista Hermosa de Mendoza, notificándolas unas horas antes de Nochevieja sin posibilidad de estos agentes de acudir a su puesto de trabajo y así culparles de desinterés por no sacar el servicio mínimo adelante y evitar que numerosos actos delictivos sean registrados", ha aumentado.

Todo ello no es más que fruto de "la nefasta gestión y desorganización del PSOE, y su máximo exponente Pablo Hermoso de Mendoza, que se empeña en desarrollar un modelo policial consistente en dejar a la ciudad y a sus habitantes sin policía", afirma el sindicato policial.

Finalmente, han informado que "no vamos a dejar pasar esto, por lo que elevaremos una queja a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, con presencia de todos los grupos políticos que conforman el Pleno, y así forzar a Hermoso y a Tobías a ofrecer las explicaciones respecto al anormal funcionamiento de este servicio municipal".