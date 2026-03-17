LOGROÑO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

STAR aprueba la Oferta de Empleo Público 2026 en la Administración General. Durante la negociación, se ha obtenido el compromiso firme de la Administración para avanzar en la transformación progresiva de las plazas vinculadas a programas en plazas estructurales, ha informado el sindicato en un comunicado.

Este paso "permitirá consolidar una plantilla estable y garantizar que dichas plazas puedan incorporarse a futuras Ofertas de Empleo Público, reforzando la estabilidad del empleo público, respaldando así un acuerdo que refuerza la estabilidad y el desarrollo profesional en la Administración".

STAR valora el incremento de plazas destinadas a la promoción interna con un total de 96 plazas, así como la apertura de una negociación orientada a una modificación legislativa que mejore este sistema. Ambas medidas facilitan la progresión administrativa de las empleadas y empleados públicos dentro de los distintos Cuerpos.

Además, este acuerdo permitirá "reactivar la posibilidad de que el personal laboral pueda acogerse a la jubilación parcial mediante contratos de relevo, un derecho que permanecía paralizado hasta ahora".

STAR aprueba así una Oferta de Empleo para el personal de la Administración General, valorando el incremento de plazas para promoción interna, favoreciendo la promoción administrativa de las empleadas y empleados públicos, así como el compromiso de consolidar plantilla con la creación de plazas estructurales.