STAR asegura que los funcionarios de Justicia de los Tribunales de Instancia "se sienten desbordados y al límite"

LOGROÑO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

STAR considera que "la supresión de efectivos de refuerzo está generando una situación insostenible en los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial".

"La carga de trabajo se ha visto incrementada por el aumento de funciones, los nuevos repartos de procedimientos, la tramitación simultánea de expedientes antiguos y recientes, así como por el incremento de las guardias, especialmente en casos de violencia de género y otros delitos".

Esta reorganización "ha derivado en un desbordamiento generalizado y en un profundo malestar entre el personal, que carece de la orientación y de las herramientas necesarias para adaptarse a los nuevos procedimientos", indican.

"Funcionarias, funcionarios, letradas y letrados se ven obligados a realizar un esfuerzo sobrehumano, trabajando fuera de su horario sin que estas horas sean retribuidas ni compensadas, con el único objetivo de dar salida al elevado volumen de trabajo que ha traído consigo la implantación de los Tribunales de Instancia", prosiguen.

Desde el Sindicato STAR "exigimos la incorporación inmediata de personal de refuerzo que permita garantizar el desempeño de las funciones con mayor eficacia, seguridad y dignidad, reduciendo los niveles actuales de estrés y sobrecarga".

Asimismo, "reclamamos información y formación claras y precisas para facilitar la adaptación a las nuevas estructuras organizativas y asegurar un mejor funcionamiento de los Tribunales de Instancia en beneficio tanto de los profesionales como de la ciudadanía".