LOGROÑO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

STAR asegura que "persisten las elevadas temperaturas" en el Centro de Salud de Albelda. De hecho, este sábado, 6 de septiembre, se alcanzaron de nuevo en la Unidad de gerontopsiquiatría, 30 grados en la zona común de los pasillos y los 35 grados en el comedor y en la sala de Enfermería. "Pese a las reiteradas denuncias de nuestro Sindicato, la Administración sigue sin dar solución al problema de climatización del Centro, aunque ha adoptado algunas medidas, claramente estas no han sido suficientes ni adecuadas para dar solución a este problema", ha indicado el sindicato en un comunicado.

Este problema "no es exclusivo en los meses de verano, ya que durante el invierno, muchas estancias y habitaciones presentan temperaturas excesivamente bajas, obligando a los usuarios a permanecer con cazadoras dentro del Centro debido al frío, situación que afecta al bienestar de residentes y trabajadores".

STAR ha recordado que los trabajadores del Centro "llevan desempeñando sus funciones en condiciones extremas, comprometiendo su salud y el desarrollo de manera adecuada de sus funciones y que los usuarios viven en el Centro de forma permanente, 24 horas, 7 días a la semana".

El sindicato, por tanto, ha exigido a la Administración una solución "inmediata y definitiva", que "no se sigan parcheando los problemas de climatización ya que afecta diariamente a la salud y dignidad de los pacientes y de los profesionales que les atienden".