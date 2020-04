STAR confirma "el uso de mascarillas sin homologar" y denuncia "el posible peligro por su utilización"

LOGROÑO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato STAR confirma "la utilización de las mascarillas sin

homologar y denuncia el posible peligro por su uso" ante "la información manipulada por parte del Gobierno de La Rioja" en

relación con la retirada de las mascarillas N95 Garry Galaxy facilitadas en el ámbito del Servicio Riojano de Salud y en los centros de Servicios Sociales.

STAR quiere criticar que "no solo no se han retirado la totalidad de ese material, si no que además de seguir en poder de los profesionales para su uso, ha sido entregado y utilizado desde hace un par de semanas tanto a trabajadores del Hospital San Pedro

y de La Rioja, como en la Atención Primaria".

Ante ello, prosiguen, "consideramos que las mismas deben ser retiradas con toda urgencia, se deben sustituir por otra material que reúna los requisitos de homologación tanto de la Unión Europea como del propio Ministerio de Sanidad y advertir e informar a los trabajadores que las han utilizado de los riesgos a los que han estado sometidos dependiendo del puesto de trabajo y pacientes a los que han atendido".

Por otra parte, "emplazamos al Gobierno de La Rioja para que en las informaciones que facilite tanto a la ciudadanía como las que se emitan internamente a los profesionales del Servicio Riojano de

Salud y en los Servicios Sociales, trate la información relacionada con la protección de la salud como una información que debe aportar claridad y transparencia".

Además, finalizan, STAR exige "una rectificación inmediata por parte del Gobierno y de las personas y cargos responsables de esta crisis del Covid-19".