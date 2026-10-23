STAR critica "el caos organizativo en los procesos de OPE y traslados del SERIS" y exige "planificación"

LOGROÑO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Para el sindicato STAR "lo que está ocurriendo con la coincidencia del concurso de traslados y la OPE de Enfermería, con ceses e incorporaciones precipitadas, profesionales pendientes de un llamamiento y personas que obtienen su plaza sin conocer el servicio al que deben incorporarse, y sin seguir el orden de prelación según las puntuaciones obtenidas en la resolución de la última OPE". Todo ello evidencia "una deficiente organización que no puede recaer sobre el personal del SERIS".

Entre tanto, dentro de este escenario se abre la tercera lista de empleo temporal en esta categoría, sin haber existencia de puestos para ofertar a lista 2, y con problemas en la inscripción desde la página web de Riojasalud sólo estando habilitada la dirección facilitada mediante la publicación en el BOR del 20/10/2026.

A esta situación se le suma que el proceso de oposición de TCAE (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería) continúa sin resolverse, mientras que los procesos de traslados y movilidad también se han puesto en marcha, con las consecuencias organizativas que esto puede generar, como y está ocurriendo con Enfermería.

Los procesos de OPE y traslados deben ser "una oportunidad para mejorar la estabilidad y el funcionamiento del sistema sanitario, no una fuente de desorganización, preocupación y perjuicios laborales".

"Podemos añadir además en relación que, si el 15 de junio se declaró desierta la convocatoria de Oferta de Empleo Pública de los Técnicos Especialistas en Radiodiagnóstico, y tras haberse publicado la convocatoria está abierto el periodo de inscripción a través de una nueva aplicación, Gamera, sin facilitar un manual para el usuario ya que supone un cambio importante en la manera de hacer este tipo de trámites".

Estos "desajustes e improvisaciones" implican a mucho personal, tanto personal fijo como interinos temporales "que se ven abocados al desorden, desinformación, inseguridad laboral, pérdida de complementos que influyen tanto a su conciliación laboral, falta de estabilidad en las plantillas dificultando la continuidad de los cuidados y repercutiendo en la calidad asistencial de los pacientes".

Los procesos de OPE y traslados deben ser "una oportunidad para mejorar la estabilidad y el funcionamiento del sistema sanitario, no una fuente de desorganización, preocupación y perjuicios laborales".

Desde STAR "reclamamos planificación y coordinación real de los procesos selectivos y de traslado y movilidad con suficiente antelación, que permita la estabilidad de los equipos y la continuidad asistencial, garantizando la atención de calidad y evitando el desmantelamiento de servicios que precipitado de servicios que requieren experiencia y adaptación. Además de respeto a los trabajadores del SERIS quienes deben tener además de información clara y a tiempo sobre destinos, incorporaciones y ceses".