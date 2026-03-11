STAR ve "insuficientes" las 107 plazas de la Administración para la Oferta Pública de Empleo Docente de 2026

LOGROÑO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Para el Sindicato STAR los datos facilitados por parte de la Administración en base a la OPE 2026 "distan mucho de lo que verdaderamente el sistema necesita".

"Un total de 157 plazas son las previstas para ejecutar en 2027, correspondiéndose 107 de las mismas a lo dictaminado por una tasa de reposición del 120% y 50 plazas adicionales no cubiertas de los procesos selectivos de años anteriores", afirman en un comunicado de prensa.

Además, desde STAR "queremos hacer constar que en el día de ayer se aprobó la OPE 2026 para el ámbito sanitario que sí se ajusta a las necesidades y que contempla un total de 1.182 plazas, 226 plazas en base a la tasa de reposición (120%) y otras 956 plazas asociadas a una OPE extraordinaria".

Una situación extraordinaria amparada por la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023. Esta medida tiene como objetivo dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que fija que la temporalidad no supere el 8 % de las plazas de naturaleza estructural en cada ámbito.

En este sentido, desde el Sindicato STAR "consideramos que existe base legal suficiente para aplicar una medida idéntica en el ámbito educativo". Por ello, "exigimos que a las 157 plazas previstas se sumen muchas más incluidas en una oferta extraordinaria que permita así dar respuesta a las necesidades reales del sistema educativo en La Rioja y avanzar de forma efectiva en la reducción de la elevada tasa de interinidad existente en la Rioja en el ámbito docente".

Actualmente, la tasa de interinidad en el sistema educativo riojano se sitúa en torno al 40 %, "una cifra que desde STAR consideran insostenible y que pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas extraordinarias que permitan dar estabilidad al sistema y garantizar la calidad del servicio educativo, siempre además respetando los criterios de igualdad mérito y capacidad recogidos en la Constitución y abalados por la propia normativa de acceso a la función pública".

El Sindicato STAR, aprovechando que en estos momentos la negociación de la oferta pública de empleo para el ámbito docente está sobre la mesa, "solicita a la Consejería de Educación sumar a la propuesta actual de tan solo 157 plazas, tantas como sean necesarias a través de una 'OPE Extraordinaria' para que la Oferta de Empleo recoja las necesidades reales de los centros riojanos y contribuya así a reducir de manera significativa la temporalidad en el sector".