SUP La Rioja y la Federación Riojana de Lucha alcanzan un acuerdo para la formación en autodefensa de los afiliados

La Rioja y la Federación Riojana de Lucha alcanzan un acuerdo para la formación en autodefensa de los afiliados

LOGROÑO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), organización mayoritaria en La Rioja, ha firmado un acuerdo de colaboración con la Federación Riojana de Lucha con el objetivo de ofrecer formación especializada en técnicas de defensa personal a sus afiliados. Esta formación se desarrollará en las instalaciones del centro Itaca BJJ, uno de los espacios de referencia en la práctica del Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ).

El secretario general del SUP en La Rioja, César Heredero, ha subrayado "la importancia de la formación en autodefensa para los policías, en un contexto en el que la integridad física de los agentes se ve cada vez más comprometida en el ejercicio de sus funciones".

Asimismo ha agradecido a la Federación Riojana de Lucha su implicación y disposición, recalcando que "el compromiso del SUP con la formación es firme y continuado, y que los servicios jurídicos del sindicato están siempre disponibles para los afiliados, no dudando en personarse como acusación particular en los casos de agresiones a los agentes".

Por su parte, el presidente de la Federación Riojana de Lucha, Ciprian Bucatariu, reconocido atleta de BJJ a nivel nacional e internacional, ha manifestado: "Mi motivación es aportar, desde mi experiencia en el BJJ y la Federación, herramientas reales que ayuden a los agentes a sentirse más seguros, más humanos y más preparados para cuidar de los demás con control, respeto y profesionalidad".

Con esta iniciativa conjunta, SUP La Rioja y la Federación Riojana de Lucha apuestan por una formación práctica, moderna y adaptada a las necesidades reales del servicio policial, reforzando la preparación física y emocional de quienes velan cada día por la seguridad ciudadana.