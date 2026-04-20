Suspendido hasta el 29 de mayo el desahucio de una mujer y su hijo en la calle Segundo Arce por ser vivienda habitual - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha decidido suspender el desahucio previsto para este lunes de una mujer y su hijo en la calle Segundo Arce, número 16, de Logroño, y aplazarlo hasta el próximo 29 de mayo a las 12,30 horas, al ser vivienda habitual de la afectada y que se admita un informe de vulnerabilidad que, a pesar de haber sido entregado, no se había acogido en el procedimiento judicial.

Hasta ese momento, además, las partes podrán seguir negociando una posible solución a la situación.

Así ha terminado la jornada que se ha vivido hoy a las puertas de la vivienda de esta mujer y su hijo y hasta donde han acudido miembros del Sindicato de Vivienda de La Rioja para mostrar su rechazo a este procedimiento.

El portavoz de la plataforma, Álvaro Marqués, aseguraba minutos antes de comunicar la paralización que "cualquier desahucio es injustificado pero éste, además, es mucho más extraño porque se va a echar a una madre por su hijo por haber pagado todo, todas las rentas y absolutamente todo lo que se les pidió".

Marqués ha considerado esta decisión "una pequeña victoria de la que nos sentimos muy orgullosos". Aún así asegura que seguirán "estando pendientes de esta situación" para darles todo el apoyo, negociación y acompañamiento que necesite.

Ha agradecido que, al menos por hoy, se "bloquee esta injusticia" aunque, como ha indicado, "estamos tristes porque el desahucio sigue adelante". Aún así, indica, "hemos demostrado que no nos vamos a quedar con brazos cruzados".

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