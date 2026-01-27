Suspendido un juicio por estafa a los dueños de un hotel al no presentarse a la sesión el propio acusado

Archivo - Palacio de Justicia de La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juicio previsto para este martes en la Audiencia Provincial de La Rioja contra un hombre acusado de estafar a los dueños de un hotel a los que hizo ver que tenía unos compradores y a los que acabó estafando más de 13.000 euros se ha suspendido "al no presentarse el propio acusado".

La Audiencia Provincial debía juzgar este martes unos hechos que se remontan a finales de 2014, cuando contactaron con el acusado los propietarios del hotel Montes Blancos, en Ezcaray, tal y como relata el escrito de acusación.

En aquel entonces, éste les aseguró que tenía gran experiencia en la industria turística y era propietario de varios hoteles. De este modo, le encargaron las gestiones encaminadas a la venta del hotel a cambio de una comisión.

El acusado se instaló en Santurde y empezó a relacionarse con los propietarios del hotel e integrarse. Elaboró un contrato de confidencialidad en nombre de PEÑASALVE, S.L., mercantil propiedad de los dueños del hotel, que firmaba con los supuestos compradores.

En marzo de 2016 el acusado y los propietarios del hotel, a instancias del primero, acordaron que explotaría la actividad del hotel mientras gestionaba la venta del mismo con unos supuestos inversores de Madrid.

De este modo, obtendría para él los beneficios íntegros de la explotación a cambio de que los propietarios no tuvieran que abonar ningún gasto.

El procesado inició la explotación del hotel a través de la mercantil HMF FAMILYHOTELS 2.011, de la que era administrador único. Para gestionar los cobros, obtuvo una terminal (TPV) de una sucursal bancaria en Cuzcurrita de Río Tirón.

El 2 de octubre de 2016, abandonó el hotel tras alegar "motivos varios" para justificar el retraso en la formalización de la venta del hotel y después de que los dueños vieran "gastos no cuantificados", además de que había cancelado las reservas pendientes y la publicidad del hotel.

Entre el 25 de mayo de 2016 y el 13 de octubre de ese año, el acusado, haciendo uso no autorizado de los datos correspondientes a las tarjetas de crédito de los dueños del hotel, efectuó cargos por distintos conceptos (compras, reintegros y traspasos de dinero). En total, el importe de las operaciones señaladas es de 13.985,51 euros.