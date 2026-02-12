Un taller de ADER ofrece recursos para comprender y mejorar el impacto ambiental de futuros proyectos empresariales

LOGROÑO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Lagares ha albergado el workshop 'Economía Circular y Cálculo de Huellas', una jornada práctica que la ADER ha dirigido a empresas y entidades del tejido económico riojano interesadas en avanzar hacia modelos más sostenibles, innovadores y circulares.

La propuesta, que se enmarca en el proyecto europeo ORHI+, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027), busca acelerar la transición del tejido empresarial riojano hacia la economía circular, facilitando herramientas, conocimiento aplicado y espacios de colaboración entre agentes del territorio.

El taller ha combinado contenidos estratégicos, ejercicios prácticos y herramientas aplicables, con el fin de que las personas asistentes dispongan de los recursos clave para comprender, medir y mejorar el impacto ambiental de sus proyectos empresariales, con especial atención al ecodiseño y al cálculo de la huella ambiental y de carbono.

El programa, articulado en dos grandes bloques, ha comenzado poniendo el foco en la presentación del proyecto ORHI+ (herramientas, oportunidades); y ha proseguido informando de la línea de ayudas que la ADER convoca anualmente para financiar los estudios de viabilidad para la incorporación de modelos de economía circular y los proyectos piloto o demostradores de transición hacia la economía circular.

También ha hablado sobre el catálogo de soluciones innovadoras y buenas prácticas del proyecto, y de las misiones transfronterizas España-Francia, con especial foco en los sectores de construcción y plásticos. Este primer bloque ha contado con la participación de representantes de la ADER, Cámara de Comercio de Bayona, SOLTECO y el Clúster ARIC.

El segundo bloque ha transcurrido de la mano de Greenize, Cámara de Comercio de Bayona, L'École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées (ESTIA), y la consultora Ayelén Alonso, en sesiones de carácter práctico, abordando conceptos, herramientas y recursos para el cálculo de la huella ambiental y de carbono; ofreciendo metodologías de ecoinnovación desarrolladas en el marco de ORHI+; e impulsando una dinámica participativa orientada a activar ideas y proyectos circulares de cara a la convocatoria de ayudas de la ADER para este año 2026.