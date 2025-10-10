Taller destaca la repercusión positiva del equilibrio de microbiota intestinal en salud mental de trabajadores

LOGROÑO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral, ha organizado este viernes, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, el taller 'Salud digestiva y mental en el trabajo. Autocuidado de la microbiota y su relación con la salud laboral', que ha abordado la relación entre la salud digestiva y la mental en entornos de trabajo, fundamentada en las últimas evidencias científicas.

Esta propuesta, que engrosa la oferta formativa en prevención de riesgos laborales de este año 2025, ha permitido a las personas participantes -delegados, técnicos y responsables de este ámbito en empresas- adquirir pautas que permiten el equilibrio de la microbiota intestinal, definida como el conjunto de microbios que albergamos en nuestros intestinos e implicada en unas 20.000 funciones biológicas diferentes de nuestro organismo.

"Hoy es un día clave para reflexionar sobre su importancia también en el ámbito laboral", ha indicado Simón. En este contexto, "desde el Gobierno de La Rioja se subraya la necesidad de reforzar las actuaciones preventivas frente a los riesgos psicosociales en el trabajo, dado el impacto directo que estos pueden tener sobre la salud mental de las personas trabajadoras".

"Ya hay muchos estudios que promulgan cómo la microbiota intestinal es capaz de gobernar el estado emocional, alterando por ejemplo los estados de ansiedad y depresión o incluso influyendo en enfermedades neurodegenerativas", ha explicado.

La evidencia científica confirma que unas condiciones de trabajo adecuadas y saludables pueden favorecer el desarrollo emocional, el rendimiento y la calidad de vida de las personas trabajadoras, tal y como recoge de forma explícita la Estrategia Riojana de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025-2028.

Por ello, "se recomienda comer alimentos lo más cercanos posibles a su estado natural, como las patatas, la zanahoria cocida o el té verde, evitando los procesados, ya que las bacterias beneficiosas comen comida saludable, y buscando variedad".

También se debe recurrir a publicaciones de referencia, como el 'Trabajo y salud psicosocial en pymes', editado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST); y 'El proceso de evaluación de riesgos psicosociales', publicado por el Servicio de Salud Laboral del Gobierno de La Rioja; y participar en acciones formativas para mejorar la comprensión y el abordaje de los riesgos psicosociales en las empresas.

El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral, desarrolla una oferta formativa en prevención de riesgos laborales que incluye cursos presenciales y online, talleres, charlas informativas y una campaña de sensibilización entre estudiantes de FP de toda La Rioja.

Iniciativa que se alinea con los objetivos de la Estrategia Riojana de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2025-2028. La oferta completa está disponible en el portal de Salud Laboral incluido en la página web del Gobierno de La Rioja.