"Tan Cerca" selecciona seis propuestas diseñadas por una veintena de agentes culturales de Santander, Bilbao y Logroño

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa de ayudas "Tan Cerca" financiará seis proyectos culturales diseñados por una veintena de profesionales y asociaciones de Santander, Bilbao y Logroño, que desarrollarán actividades en las tres ciudades de aquí a diciembre.

A la convocatoria, promovida por el Área de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao, la Fundación Santander Creativa (FSC) y la Unidad de Cultura del Ayuntamiento de Logroño, se presentaron diez iniciativas.

Entre estas diez, el jurado ha elegido seis, dos de las cuales ya han sido reconocidas en anteriores ediciones y cuatro que se incorporan por primera vez.

La calidad, el interés, la viabilidad, la generación de redes de trabajo entre profesionales de las tres urbes y el impacto en la ciudadanía han sido algunos de los criterios que la comisión de valoración, integrada por representantes de las tres ciudades, ha tenido en cuenta y ha valorado en una reunión celebrada hace unos días.

El propósito de "Tan Cerca" continúa siendo favorecer y dinamizar la colaboración cultural entre Santander, Bilbao y Logroño ofreciendo al sector cultural y creativo la posibilidad de ejecutar sus propios proyectos de manera conjunta.

Este año, abordan disciplinas como la danza, la música, la arquitectura, el circo social, el cine y el arte digital. El programa cuenta con un total de 90.000 euros aportados a partes iguales por las tres instituciones (30.000 cada una) y repartidos entre los seis proyectos elegidos, cuyo presupuesto será de 15.000 euros para cada uno.

LOS SELECCIONADOS.

Los seleccionados son:

1.- La Reunión en Danza-X Edición Especial, de la Asociación de Profesionales de la Danza de Cantabria (Movimiento en Red), La Fundición de Bilbao y la asociación teatral On&Off.

La RED celebrará su décima edición reuniendo a creadoras emergentes de danza contemporánea de Cantabria, Euskadi y La Rioja con actividades en Santander, Logroño y Bilbao.

En esta ocasión, la convocatoria será cerrada en Santander y Bilbao e invitarán a artistas que ya formaron parte de ediciones anteriores mientras que en Logroño permanecerá abierta para favorecer nuevas incorporaciones.

2.- ORBITAN 3, de la sala Niágara (Santander), la asociación cultural de Bilbao RABBA RABBA HEY! y Stereo Rock And Roll Bar de Logroño. Este año proponen una gira que conectará a tres bandas locales emergentes -una por cada ciudad participante- junto con un DJ residente ofreciendo conciertos en las tres urbes.

3.- Ni tan lejos, ni tan cerca. Un tríptico sonoro sobre arquitectura, urbanismo y ciudad en Santander, Logroño y Bilbao, de la asociación cultural La Vorágine Crítica (Santander), Urbanbat, Oficina de innovación urbana de Bilbao y la asociación de Logroño Taller enBlanco.

Se trata de una serie de tres podcasts en vivo realizados en Santander, Logroño y Bilbao que explorarán cómo se configuran las ciudades intermedias a través de debates sobre urbanismo, vivienda, movilidad, cultura o transición ecológica.

4.- Aquí cabemos todxs. Laboratorios de soledad, inclusión y accesibilidad a través del Teatro y el Circo Social, de Café de las Artes Teatro (Santander), Zirkozaurre de Bilbao y la asociación cultural La Carcoma Durmiente de Logroño.

Esta iniciativa impulsará tres laboratorios de investigación artística y social en Santander, Logroño y Bilbao para trabajar con colectivos vulnerables en torno a la soledad no deseada, la inclusión y la accesibilidad cultural.

5.- Cinecercano, de la productora Sincio de pelis (Santander,) Media Attack (Bilbao) y Los trabajos y las noches, (Festival de cine y procesos artísticos de Logroño).

Proponen recuperar la experiencia colectiva del cine mediante proyecciones en espacios privados y cercanos (salones, locales, lugares de trabajo) en las tres ciudades para crear comunidad en torno al cine. La iniciativa combina lo presencial y lo digital garantizando impacto cultural y social más allá de las sesiones.

6.- Bideotikan SBL, de la galería santanderina Mecha, la asociación de Bilbao Develop y La Lonja 39/41 de Logroño. Festival de arte digital que en 2025 celebra su quinta edición en Bilbao y amplía a Santander y Logroño convirtiendo pantallas urbanas y espacios expositivos en escenarios para obras innovadoras de artistas nacionales e internacionales.