'La Tapa Musical' ofrecerá desde este sábado 21 conciertos en siete rutas gastronómicas por Logroño

Publicado 03/12/2019 14:20:50 CET

LOGROÑO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, a través de la Unidad de Comercio y Turismo, pondrá en marcha una nueva edición de 'La Tapa Musical', iniciativa que comenzó en 2012, que ofrecerá 21 conciertos de música en vivo en siete zonas de la ciudad durante los viernes y sábados del mes de diciembre, a partir del día 7 de diciembre.

El objetivo de esta iniciativa, que vio la luz en 2012, es dinamizar diferentes rutas gastronómicas de Logroño mediante la realización de actuaciones musicales de estilo variado interpretadas al aire libre en calles de gran afluencia de ciudadanos, turistas y visitantes que acuden a los bares y restaurantes logroñeses para disfrutar de sus pinchos y tapas.

Como ha señalado la concejala de Economía, Hacienda, Comercio y Turismo, Esmeralda Campos, "esta iniciativa lúdico-festiva animará aún más las rutas gastronómicas de Logroño y empezará el sábado 7 de diciembre, que, en pleno Puente de la Inmaculada, hace que nuestra ciudad reciba miles de visitantes".

"Pero también -ha añadido- es una oportunidad para que logroñesas y logroñeses disfruten de la magnífica gastronomía regional y local de un modo diferente gracias a la buena música, con voz y sonido en directo, y a la hostelería logroñesa, formado por esos pequeños bares y restaurantes que representan el espíritu de nuestra ciudad y que nos ofrecen, entre otras cosas, cercanía y productos de calidad, además de generar riqueza y empleo local".

En total, 7 días en los que 11 formaciones musicales de diversos estilos ofrecerán 21 conciertos de 40 minutos de duración cada uno en diferentes zonas gastronómicas de la ciudad con una variada oferta musical.

El programa de conciertos comenzará el sábado 7 de diciembre, en la calle Laurel, de 13 a 15 horas, con Micelio, Magnolia Blue y Mala Uva. El viernes 13 de diciembre, en la zona de Gonzalo de Berceo, de 20 a 22 horas, estarán Coupage, Micelio y Wimati. El sábado 14 de diciembre será el turno de la Plaza Primero de Mayo, de 13 a 15 horas, con Miguel Jiménez & Jesús Carbonell (Siroco), Coupage y Wimati.

El viernes 20 de diciembre, en la calle María Teresa Gil de Gárate, entre las 20 y las 22 horas, actuarán Major Swing, Two in Harmony y Magnolia Blue. El sábado 21 de diciembre, en la zona Cascajos y Estrambrera, de 13 a 15 horas, será el turno de Major Swing, Las Fibys y Two in Harmony.

Y cerrarán el ciclo, el viernes 27 de diciembre, en la calle San Juan, de 20 a 22 horas, Miguel Jiménez & Jesús Carbonell (Siroco), Las Fibys y Estrés; y el sábado 28 de diciembre, en la Zona La Cava y Fardachón, de 13 a 15 horas, actuarán el Trío Imasa, Estrés y Mala Uva.

LOS GRUPOS.

Los grupos que intervienen en esta nueva edición de 'La Tapa Musical', todos ellos riojanos, pertenecen a estilos musicales tan diversos como el flamenco, el soul, jazz, el pop, el rock, la música clásica, el swing o el hip-hop.

Magnolia Blue es un grupo de neo-soul con influencias del jazz y el R&B que transporta a su público a rincones de Georgia o Nueva Orleans con una mezcla de versiones clásicas, contemporáneas y temas originales.

Mala Uva es un dúo acústico formado por guitarra, armónica y voz que conjuga versiones del más puro blues con el rock&roll más popular.

Miguel Jiménez & Jesús Carbonell (Siroco) es un dúo logroñés que profundiza en las raíces españolas a través del flamenco-fusión gracias la guitarra, la voz y la percusión.

Two in Harmony está formado por la cantante logroñesa Isabel Bermejo y el guitarrista najerino Ángel Agüera, que se unen para ofrecer un repertorio de versiones con sabor a neo-soul, bossa-nova y jazz, la mayoría de ellos en inglés.

Micelio es un músico afincado en la sierra riojana de estilo ecléctico que navega por el rock, el blues y la música instrumental.

Coupage es un dúo de voz y guitarra que despierta sensibilidades con versiones de toda la vida al ritmo del pop y el soul. Wimati es un dúo logroñés de voces y guitarra que versiona los mejores temas de la canción de autor dándoles un toque personal, fresco y desenfadado.

Major Swing es un trío que viaja con su música desde los sonidos de los años 30 hasta la actualidad. Su repertorio, amplio y variado, ofrece estilos como la bossa-nova, el blues y el swing.

Las Fibys son un grupo logroñés que con sus guitarras y sus dulces voces realizan versiones del pop y el rock nacional e internacional.

Estrés es un conocido artista logroñés miembro de bandas como Baikal, Los Zigalas y Elenco. En este proyecto, saca su lado más íntimo mezlando el hip-hop con pinceladas de pop, música de autor y un poco de reggae.

Y el Trío Imasa es un trío de cuerda (dos violines y un violonchelo) que interpreta las mejores versiones de temas actuales llevados a la música clásica.