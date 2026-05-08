La tasa de criminalidad en Calahorra desciende por tercer año consecutivo - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

LOGROÑO 8 May. (EUROPA PRESS) -

Los datos analizados en la Junta Local de Seguridad de Calahorra han confirmado la tendencia a la baja de la tasa de criminalidad situándose en 46,50 infracciones por cada mil habitantes. Se trata de un recorte importante respecto a la cifra del año pasado, el 53,45 (-6,95), y respecto al 2023 cuando la tasa llegó al 55,60 (-9,1).

En esta misma línea, la tasa de detenciones en Calahorra durante el año 2025 se situó en 353,4, mejorando la del año anterior (297,9). De igual manera, los datos también son buenos en cuanto a tasa de esclarecimiento, llegando al 43,3% y mejorando al dato del año anterior (41,6).

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, y la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, han presidido esta mañana la Junta Local de Seguridad para analizar la evolución de las cifras de criminalidad en el municipio.

Asimismo, de acuerdo a los indicadores aportados por la Guardia Civil, en 2025 se conocieron 1.143 infracciones penales -193 menos que en el año 2024-, y se detuvieron a 195 personas -25 más que el año anterior-.

Con respecto a los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas, la Guardia Civil tuvo conocimiento durante el año pasado de 21 frente a las 32 del año 2024, 11 menos.

VIOGÉN

Por último, de acuerdo a los datos que proporciona el Sistema VioGén, en la localidad de Calahorra hay 121 casos activos que requieren protección policial, que corresponden a 115 víctimas.

De ellos, hay 94 con un riesgo bajo, 25 medio y 2 de riesgo alto.

Además, se contabilizan una mujer en situación de especial de vulnerabilidad con menores a su cargo, y 3 mujeres con protección policial.