La tasa de litigiosidad en La Rioja se sitúa en 28,81 asuntos por cada 1.000 habitantes en el segundo semestre

Archivo - Fachada de la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a 22 de junio de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press - Archivo

MADRID/LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de toda España registraron durante el segundo trimestre del año 1.933.412 nuevos asuntos, un 0,6% menos que en el mismo periodo de 2025, mientras que la tasa de litigiosidad en La Rioja fue de 28,81 asuntos por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media española.

Así lo ha informado el Consejo General Poder Judicial (CGPJ) en una nota de prensa, en la que ha señalado que la tasa de litigiosidad en España se situó en 39,35 asuntos por cada 1.000 habitantes, siendo Canarias, Asturias y Madrid las tres comunidades autónomas con una media más alta.

El CGPJ ha hecho público este miércoles el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales entre abril y junio, en el que se muestra un descenso interanual del 9,9% del número de asuntos resueltos, que sumaron un total de 1.846.627, lo que supone una media de 430,15 asuntos por órgano judicial y un incremento del 3,4% de la pendencia, siendo 4.856.010 el total de asuntos que quedaron pendientes al final del periodo.

La jurisdicción Civil fue la única que registró un descenso de asuntos, ya que ingresaron 815.301 nuevos asuntos, un 3.7% menos que un año antes y los resueltos sumaron 774.636, un 19,3% menos. También descendió la pendencia al quedar en trámite 2.772.757 asuntos, un 2,9% menos que al final del segundo trimestre de 2025.

En la jurisdicción Penal los asuntos ascendieron a 923.465, "una cifra muy similar a la registrada en el mismo trimestre de 2025", precisa el CGPJ, que señala que se ha incrementado un 1,1%. En el mismo periodo, se resolvieron 889.945 asuntos, un 1,6% menos, y quedaron en trámite 1.316.124, un 15,9% más.

Por su parte, en la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo se registraron 53.217 nuevos asuntos, lo que equivale a un aumento del 2,7 por ciento. Los resueltos fueron 54.619, un 6,8% menos que el año anterior, mientras que los asuntos pendientes aumentaron un 2,7%.

Y en la jurisdicción Social ingresaron 141.392 nuevos asuntos, lo que supuso un aumento del 7,1% respecto a 2025. Los resueltos crecieron un 1,7% con 127.400 y los pendientes al final del periodo fueron 544.710, lo que supone un aumento del 12%.

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España ha sido muy similar a la de hace un año, 39,35 asuntos por cada 1.000 habitantes frente a los 39,83 el segundo trimestre de 2025, ha indicado el CGPJ.

Las comunidades autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la española han sido Canarias (51,49), el Principado de Asturias (43,32), Madrid (43,05), Catalunya (42,44) y Murcia (40,97).

Los territorios que registraron una tasa inferior a la nacional fueron Andalucía (39,03), Baleares (38,03), Cantabria (37,32), Comunidad Valenciana (36,33), Galicia (35,66), Castilla y León (35,33), Aragón (34,03), Navarra (33,52), Castilla-La Mancha (32,34), Extremadura (31,93), País Vasco (29,35) y La Rioja (28,81).