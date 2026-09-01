El Teatro Bretón se llena de fútbol con la comedia familiar 'GOOL' este viernes

Espectáculo 'GOOL' - YLLANA

LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Bretón de Logroño se llenará de fútbol este viernes, 4 de septiembre, con la comedia familiar 'GOOL' a cargo de la compañía Yllana, que trae un espectáculo para todos los públicos.

Se trata, ha anunciado el Ayuntamiento de Logroño, de un espectáculo dedicado por completo al llamado "deporte rey": el fútbol. "El nuevo pelotazo de Yllana para disfrutar en familia".

En él, "con el ingenio que les caracteriza, los artistas abordan un tema que trasciende fronteras y culturas, y que se ha convertido en un poderoso motor social, económico y político".

Los cuatro actores sobre el escenario plantean "una sátira en toda regla sobre este universo apasionante y contradictorio" mediante un espectáculo "visual, mordaz y disparatado, que hará reír a carcajadas".

Una obra teatral "que retrata a una sociedad entera y de todo lo que se construye en torno al fútbol y el mundo que lo rodea" y un espectáculo, ha adelantado, que "se presenta de un modo dinámico e interactivo y dura en torno a hora y media".

El precio de las entradas varía entre los diez y los quince euros y se pueden adquirir a través de la página web, la taquilla del Teatro Bretón y por teléfono.