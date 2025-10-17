El Teatro Bretón ofrece este fin de semana dos nuevos espectáculos del 46º Festival de Teatro

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Bretón cuenta este fin de semana con nuevos espectáculos dentro de la programación del 46 Festival de Teatro de Logroño. Así, el sábado 18 a partir de las 20,00 horas llegará al escenario logroñés la obra 'Todos pájaros', de Wadji Mouawad. Bajo la dirección de Mario Gas, la obra cuenta entre sus intérpretes con Aleix Peña, Candela Serrat, Vicky Peña, Manuel de Blas y Pere Ponce. La obra aborda el conflicto entre Israel y Gaza a través de una historia de amor con tintes de tragedia clásica. Busca resaltar valores como el respeto a la identidad del otro, la fuerza del amor ciego y sin límites o la comprensión ante el diferente.

Por su parte, el domingo 19 a las 19,30 horas llegará al Teatro Bretón 'Empaque', un espectáculo de Chicharrón Circo Flamenco que aúna la poesía del circo, el flamenco y el humor, a través de una dramaturgia intuitiva y contemporánea de los malabares, el cante, los ritmos y la palabra. Se trata de una producción galardonada con el Premio FETÉN como Mejor Espectáculo de Noche 2025 y Premio al Mejor Espectáculo Feria de Artes Escénicas de Andalucía 2025.