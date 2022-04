El Teatro Bretón ofrece este fin de semana 'Noche de reyes' y la actuación de Ismael Serrano

LOGROÑO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Bretón ofrece este fin de semana la obra 'Noche de Reyes', de William Shakespeare, este viernes a las 19,30 horas, y la actuación de Ismael Serrano, quien presentará su último disco, 'Seremos', el domingo 10, a las 19,30.

El Teatro Bretón de Logroño acoge este viernes 8 de abril, a las 19,30 horas, 'Noche de reyes', de William Shakespeare. Escrita en 1602, es una de las comedias más admiradas del escritor inglés, en la que la audiencia es coprotagonista de los acontecimientos. El espectador se ve interrogado ética y psicológicamente y obligado a asumir una cierta responsabilidad moral que el autor le pone y le quita mediante la risa y otros ardides teatrales.

El humor llena de libertad las palabras de esta genial comedia y traspasa el escenario para, con mucha risa, hacernos disfrutar, sentir y pensar. Y, tras la risa: "Hace mucho que el mundo rueda y llueve todos los días", canta Feste, el bufón, recordándonos el desencanto que lleva aparejado el vivir.

En este poema ilimitado, Shakespeare nos sumerge en el mar y después nos lanza a la arena. Hay que renacer siempre, morir y volver a nacer. En sus comedias, en medio de la risa y de la pena, hay un viaje hacia el peligro, hacia lo desconocido donde habita la identidad que necesitamos conocer. Por mucho que pretendamos negar la naturaleza, esta se rebela y se muestra. El disfraz, el juego, la pasión, la burla, los juegos de palabras, la poesía acuden en nuestra ayuda y descifran los mecanismos del conocimiento del alma del mundo y de la de cada uno de nosotros.

El domingo día 10, también a las 19,30 horas, Ismael Serrano presentará su último disco: "Seremos". En "Los idus de marzo" de Thornton Wilder, el emperador romano Julio César dice: "Es imposible no convertirte en la persona que los demás creen que eres". Es una de esas citas que pueden tumbar una vida si uno se la cree. Si no podemos ser esclavos de lo que fuimos, y nos rebelamos para no serlo, de qué manera podemos serlo de la percepción que los demás tienen. Por eso crecer y ser uno mismo, sin peajes ni concesiones, son dos traiciones necesarias.

Por eso, también, desde "Atrapados en azul", el disco que consagró a Ismael Serrano en 1997, a 'Seremos' (2021) el artista se ha matado varias veces.

Pequeños asesinatos cometidos por él contra los muchos "ismaeles serranos" que el tiempo y los demás han creado, atentados contra sí mismo desde la autoparodia, pero sobre todo desde la música; como en este disco, donde no renuncia a las huellas, pero crea otras nuevas. De "Seremos" queda claro, al menos, que los crímenes de Ismael Serrano dejan cadáveres exquisitos, fake news bajo un buen puñado de canciones que lo conservan intacto, fiel a sí mismo y al misterio. El resto, escribió Emily Dickinson, es perjurio.