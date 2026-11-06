Teatro y danza este fin de semana en el Bretón con 'Constelaciones' y la Compañía Nacho Duato

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LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Enmarcado en el 47 Festival de Teatro 2026, el Bretón ofrece este fin de semana el espectáculo 'Constelaciones', una obra de teatro contemporánea que explora la relación entre una física cuántica y un apicultor. El domingo, danza de la mano de la Compañía Nacho Duato.

El viernes 6 de noviembre, a las 20,00 horas, se sube a las tablas del Teatro Bretón la representación 'Constelaciones', de Barco Pirata. La obra narra la historia entre una física cuántica, Ella, y un apicultor, ÉL, a través de las infinitas posibilidades que plantea la teoría de los universos paralelos. Una emocionante reflexión sobre el amor, el destino y las elecciones que marcan nuestro camino.

La obra comienza con una escena aparentemente sencilla: Ella y Él se conocen en una barbacoa. A partir de ahí, se despliegan múltiples variaciones de esa situación, en las que los mismos diálogos se repiten con matices distintos, generando escenarios donde la relación prospera, fracasa, nunca llega a ocurrir, o termina abruptamente. Cada versión es como un reflejo alternativo, una posibilidad en ese "mosaico" de universos que coexisten.

Con una duración aproximada de una hora y media, el precio de las entradas varía entre los 8 y los 20 euros.

El domingo, 8 de noviembre a las 19,30 horas, llega la Compañía Nacho Duato con un triple programa que acoge las actuaciones Gnawa, L'amoroso y Jardi Tancat.

Los ballets de Duato son auténticas joyas que merecen ser preservadas y compartidas con las nuevas generaciones de espectadores y artistas. La Compañía es una formación joven y dinámica, fundada desde la colaboración entre el coreógrafo de renombre mundial Nacho Duato y sus exbailarines.

El programa tiene una duración de una hora y 50 minutos aproximadamente y cuenta con dos entreactos. El precio de las entradas va desde los 10 hasta los 24 euros.