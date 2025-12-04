La teledermatología reduce un 82% la demora media para acceder al dermatólogo en La Rioja

A consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, junto con la gerente de Atención Hospitalaria del SERIS, Corpus Gómez, se reúne con dermatólogos y otros profesionales del SERIS para hacer balance del impulso de la teledermatología en la región - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, se ha reunido este jueves, día 4, con la gerente de Atención Hospitalaria del SERIS, Corpus Gómez, el jefe del Servicio de Dermatología, Iñigo Martínez de Espronceda y, la enfermera del Centro de Salud Siete Infantes de Lara, María Isabel Plaza, para valorar la incorporación de la telemedicina en esta especialidad y su influencia en el pronóstico del melanoma cutáneo.

La consejera ha mostrado su satisfacción por los resultados obtenidos que contribuyen a un pronóstico temprano de esta enfermedad. En este sentido, ha subrayado que "resulta impresionante comprobar cómo el liderazgo de la especialidad de Dermatología en La Rioja está dando frutos tan positivos. Así, la reducción del 82 por ciento en las listas de espera es un logro muy significativo, pasando de los 126 días en 2023 a solo 22 el pasado mes de octubre. Eso realmente supone una mejora el acceso a la atención", ha dicho.

No en vano, se estima que esta modalidad de atención evita al año que 4.500 riojanos deban desplazarse a la consulta del especialista. En ese sentido, Martín ha subrayado que, "al diagnosticar más tumores en estadios más precoces, menor grado o porcentaje de infiltración, mejora la evolución de la enfermedad y, a la vez se contribuye a una reducción general en los tiempos y esperas asistenciales, transcurriendo menor tiempo de media desde la derivación de Atención Primaria hasta la consulta en Atención Hospitalaria".

UNA HERRAMIENTA CLAVE PARA EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO DEL MELANOMA

Por su parte, el jefe del Servicio de Dermatología, Iñigo Martínez de Espronceda, ha destacado que la principal conclusión a la que han llegado profesionales del SERIS implicados en este tratamiento (dermatólogos, especialistas en Anatomía Patológica y profesionales de Atención Primaria) tras analizar el impacto de la teledermatología es que la introducción de esta modalidad de consulta sugiere un diagnóstico más temprano del melanoma cutáneo reflejado con un menor tiempo de espera entre la consulta de atención primaria-atención especializada y con un menor grosor tumoral al diagnóstico.

Además, ha habido un aumento de diagnóstico de melanoma, ya sea por un aumento de la incidencia como por una mejora de los métodos diagnósticos. Estos hallazgos, a pesar de los sesgos inherentes al diseño del estudio, refuerzan el valor de esta herramienta en la mejora del pronóstico del melanoma y justifican su continuidad y evaluación a largo plazo.

En 2022 fueron diagnosticados 77 melanomas en Dermatología frente a 101 en 2024, último año completo con datos disponibles. El índice de Breslow (medida que se utiliza para evaluar la profundidad de invasión de un melanoma cutáneo) mostró una disminución tanto en la mediana como en la media, lo que sugiere un diagnóstico en estadios más precoces. La teledermatología es una modalidad de consulta online, no presencial, que facilita el seguimiento de las alteraciones en la piel, los cambios en el tratamiento y otras valoraciones médicas. Se trata de una herramienta cuyo uso se ha incrementado en los últimos años, y ha ayudado a la priorización de la patología tumoral principalmente, al diagnóstico y tratamiento de enfermedades dermatológicas más banales, en menos de 48 horas y a la motorización de patología crónica, solicitud de pruebas complementarias o derivación directa específica más eficiente.

RAPIDEZ Y SENCILLEZ PARA UNA ATENCIÓN MÁS ÁGIL

Se trata de un sistema sencillo (requiere una cámara digital, un dermatoscopio y un ordenador conectado a Internet) y rápido (el paciente obtendrá una valoración en menos de 48 horas, mediante informe médico con el diagnóstico y tratamiento o cita presencial).

El proceso se inicia en la consulta del médico Atención Primaria, quien valora al paciente, y en caso de dudas diagnósticas y necesidad de tratamiento dermatológico, realiza las fotos de la lesión del paciente en ese mismo acto o deriva al mismo para que personal de enfermería entrenado en la realización de fotos dermatológicas, las realice en segunda instancia. Mediante el programa informático de la historia clínica electrónica, se remiten las imágenes al especialista. Éste las interpreta y elabora un informe con el diagnóstico y el tratamiento oportuno. En caso de que el dermatólogo sospeche de la malignidad de la lesión o requiera una consulta presencial, el paciente será citado en pocos días en caso de lesiones tumorales malignas o e semanas o meses en caso de patologías más banales.

El centro de salud Siete de Infantes de Lara, en Logroño, fue el primero en poner en marcha el sistema que se fue implementando progresivamente en el resto de zonas de salud de La Rioja. La principal ventaja de la teledermatología es la agilización de la atención y el acercamiento y coordinación entre los ámbitos de atención primaria y hospitalaria. En definitiva, se trata de un avance fundamental para la prevención de cánceres cutáneos que, si son detectados en una fase temprana, pueden ser curados en el 100 por ciento de los casos.