Las temperaturas suben mañana en la mayor parte de la Península

Archivo - Varias personas toman el sol en el paseo marítimo de la playa del Bogatell, a 15 de abril de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas subirán este miércoles en la mayor parte de la Península y Baleares, hasta 6ºC en las montañas del tercio oriental peninsular, en un día en el que el único aviso meteorológico estará en Girona y será por oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

AEMET prevé para este miércoles una situación de estabilidad dominada por las altas presiones en la mayor parte de la Península y Baleares, con cielos poco nubosos o despejados, excepto en el norte y oeste peninsular y en Baleares. El acercamiento de un frente a Galicia y área cantábrica hará que se mantenga la nubosidad en la zona y es probable que se den precipitaciones débiles por allí y, en zonas de montaña, nubosidad de evolución diurna.

Mientras tanto, en Canarias se registrarán cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve, poco nubosos o con intervalos de nubes altas en el resto. Asimismo, probablemente habrá brumas y nieblas matinales en regiones del cuadrante noroeste peninsular. Además, se esperan heladas débiles restringidas al Pirineo.

En lo que respecta a los termómetros, el organismo estatal ha señalado que las temperaturas estarán en ascenso generalizado en la Península y Baleares salvo en el noroeste peninsular, donde se esperan descensos ligeros. En montañas del tercio oriental se prevé que la subida sea localmente notable. El archipiélago canario no registrará cambios significativos salvo algún ascenso ligero.

Por lo demás, el pronóstico recoge que este miércoles soplará un alisio moderado con posibles rachas fuertes en Canarias y de tramontana en Ampurdán y norte de Baleares. Asimismo, habrá cierzo moderado en el Ebro, poniente en el Estrecho y viento del suroeste en los litorales de Galicia. En el resto, viento flojo de dirección variable, predominando la componente oeste.